”辽宁““山东”今齐穿台湾海峡震慑？

中国解放军“002”航空母舰“山东号”今日通过台湾海峡，据台湾国防部今晚表示，“山东号”航空母舰（CV-17）及所属护卫兵力4艘，本月17日自辽宁大连港启航南驶，并于今日航经台湾海峡后，续向南航行。另有消息指辽宁号与护卫舰群传出已航至台湾北部的东海海域，是否会经过台湾海峡或台湾东部海域南下到海南岛，引发关注。

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据自由时报今天引述台湾国防部证实，中国航舰“山东号”通过台湾海峡。消息说，中国解放军“002”航空母舰“山东号”今日通过台湾海峡，国防部今晚表示，中共“山东号”航空母舰（CV-17）及所属护卫兵力4艘，本月17日自辽宁大连港启航南驶，并于今日航经台湾海峡后，续向南航行。

据台湾国防部表示，在山东号接近期间，台湾国军除运用联合情监侦系统全程掌握、监控外，并派遣海军各型舰船6艘、空军各型机8架次，担任警戒、监控任务，依规定适切应处。台湾国防部强调，国军在国人支持下，有信心、有能力守护家园，确保国家安全与维护区域和平稳定。

自由时报还报道，辽宁号传航至东海海域，是否经台湾海峡引台国军全程监侦。

中国解放军现有2艘航空母舰“辽宁号”、“山东号”动态备受瞩目，外传由于天候因素，中国北方海域开始结冰，其中辽宁号与护卫舰群传出已航至台湾北部的东海海域，是否会经过台湾海峡或台湾东部海域南下到海南岛，引发关注，台湾相关单位严密掌握其动态，确保台湾海域安全。

外传台湾国防部长严德发、参谋总长黄曙光等为掌握中国舰只动态，赴衡山指挥所了解情形，但国军未证实此讯息。台湾国防部今日下午表示“不评论”，但强调台海区域情势及中国军事动态，国军运用联合情监侦作为，都有充分的掌握。

据该报道，中国首艘航舰“辽宁号”服役8年以来，通过台湾外围海域的次数已达10次以上，而其首艘自制航舰“山东号”也在去年成军，并在去年12月26日通过台湾海峡。

自由时报说，在中国军舰可能有所动作前，美国第七舰队与台湾国防部先后发布讯息指，美海军伯克级驱逐舰“马斯廷号”昨天通过台湾海峡，也是美国军舰今年第12度通过台海。