限电未改善 有年末赶工抢购柴油发电机

中国南方多省陆续限电，小商贩云集的浙江义乌更被下达严格的限电令，市区一到晚间便陷入漆黑。中央社引述中国官方消息说，浙江义乌许多企业为了赶工消化年底大量订单，已出现抢购柴油发电机的风潮。就限电拉闸，有中国财经媒体认为，澳大利亚的发电用煤占中国进口量高达57%，但中国11月6日起暂停进口澳洲煤炭，且替代品尚未补充，导致发电用煤短缺。亲官方人士的论点则指，因为疫情趋缓下带动经济复苏，企业生产量快速上升，导致用电量随之增加；再加上今年冬天较冷，供暖需求因而升高，造成用电、用煤量上升。

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据中央社今天报道称，中国浙江、湖南、江西3省于13至15日先后以“节电倡议”、“有序用电”为名，执行被称为“拉闸限电”的强制措施。其中，浙江义乌官方更对当地企业祭出严格的“限电令”，“开三停一”、“开二停二”甚至“开一停四”，严重影响企业经营，不少正在赶工消化大量订单的企业叫苦连天。

该报道根据陆媒南方周末、第一财经与香港经济日报消息，不少有赶工需求的企业已经开始购买柴油发电机，盼用自主发电的方式，应对生产需求。消息指出，这些对于柴油发电机有急迫需求的多是义乌当地的外贸企业。

一名在义乌经营出口外贸企业的业者提到，今年上半年基本上没有赚钱，甚至还赔钱，下半年则要抓紧时间出货，“特别是春节前这段时间，本来是外贸企业的出货旺季，国外的客户也急着备货，这个时候限电对生意的影响肯定很大，不少企业无法按时交付订单。”这名业者并称，若未能及时交货，轻则赚不到钱，重则要对客户赔偿。

消息引述一名义乌经济技术开发区的相关人员指出，义乌当地的限电分为ABCD四种等级，其中A类别为大型企业，几乎不受限电影响，可以照常营运；B、C类别企业停电时间逐步拉长；D类别企业则生产全停。

据中央社说，对于近期中国祭出限电令的情形，民间与官方的论调不同，有中国财经媒体认为，澳洲的发电用煤占中国进口量高达57%，但中国11月6日起暂停进口澳洲煤炭，且替代品尚未补充，导致发电用煤短缺。亲官方人士的论点则指，因为疫情趋缓下带动经济复苏，企业生产量快速上升，导致用电量随之增加；再加上今年冬天较冷，供暖需求因而升高，造成用电、用煤量上升。