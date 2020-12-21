中国军方作家集体退出作协 安心备战还是抗议引猜议

38名中共军队作家日前申请退出中国作家协会，这是协会成立71年来首次有大批作家集体退会，引发外界猜想，消息人士则指事关军队加强清理军人参加社团的问题。中国作协相关公告速撤更显敏感。

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据中央社今天报道说，中国军方作家集体退出中国作协，是成立71年来首次。共38名中共军队作家日前申请退出中国作家协会。该报道综合香港星岛日报和陆媒腾讯网消息说，中国作家协会网站16日发出“三十八位军队作家向我会提交了退会申请”公告并列出名单，其中不乏退休将领。有关公告已被删除。

此事引起广泛关注。前湖北作协主席方方在年初新冠病毒疫情期间曾以日记形式记录所见所闻，并发表感想和批评，甚至集结后在欧美出书，引发“抹黑国家”的争议，中国作协副主席张抗抗则力挺方方。消息说，外界一度猜测这些军队作家集体退出，是为抗议作协长期“包庇”方方。

有左派网民“明德先生”撰文说，“举双手赞同军队作家集体退出中国作协！旗帜鲜明，立场坚定：唯我人民解放军！”并批评“中国作协对会员汪芳（方方）、张抗抗百般爱护，对于人民群众却居高临下。”对此，中国作协书记处书记邱华栋昨天接受星岛日报查询时不愿多谈，但表示这是“军队在军改过程中的要求，没有特殊的涵义”。

另据消息人士说，中国军方近年来一直在清理军人参加社团的问题，今年上半年以来军委对落实规定更加严格，职务较高的军官必须清退出各类社团，最多只能保留一个与职业相关的社团。今年3月，中共中央军委办公厅印发新修订的规定，进一步加大对军人参加社团的限制，包括明确“超过七十岁的要退出所在社团”等。

据中央社说，中国著名作家陆天明在微博引述消息说，军方不仅要求自己的作家退出作协，还要求参加文联各协会的军方人士都退出这些协会，目的是安心备战。陆天明说，70年来发生这种集体退会尚属首例，官方不作任何解释，难免引人猜测。