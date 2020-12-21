中国南方限电：官方新称为减排达标

浙江、江西、湖南3省限电，引发强烈民怨及缺电质疑。中国国家发改委秘书长赵辰昕今天解释说，浙江不存在缺电情况，而是“个别地方”为促进节能减碳而采取限电措施。

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据中央社今天报道说，中国浙江等3省限电引民怨，官员称是为达成减碳目标。消息说，浙江、江西、湖南3省限电，引发强烈民怨及缺电质疑。中国国家发改委秘书长赵辰昕的回答下午被媒体报道后，引起不少中国网友不满，纷纷批评浙江部分地区为完成减碳目标而“拉闸限电”，手段粗暴不堪。有网友直指，这些官员“心中只有政绩，不管百姓生活及企业死活”；另有网友说，中国南方没有供暖，若不烧煤只能用电，如果还缺电，要民众如何过冬？

但赵辰昕仍坚称，截至目前，中国电力供应“总体保持了平稳有序”，包括湖南、江西、浙江等省在内，“居民生活用电都没有受到影响”。而用电量激增带动煤炭需求增加，导致最近煤价“略微有些上涨”。但发改委监测电厂存煤，无论存煤天数还是存煤总量“都是有保障的”。

据该报道，中国国新办下午举行记者会，发表“新时代的中国能源发展”白皮书，但南方3省限电及今天凌晨广东停电成为关注焦点。赵辰昕在回答相关问题时，作上述表示。赵辰昕指出，相较于湖南、江西的电力缺口，浙江的情况和湖南、江西“还不完全一样”，浙江的电力供应“是能够保障全省电力需求的，不存在电力供应不足的情况”。（浙江）省内个别地方为了促进“节能减排（碳）”，采取了“限制电力消费”的一些措施。

他重申发改委日前给出的限电理由说，湖南和江西因为煤炭运输距离较远，“外受电能力”一直受到限制，历年来都是冬季保障电力的重点地区，加上最近“工业生产高速增长、低温寒流”因素所致。但这2省有提前预判，“及时采取有序用电”措施，依预案压减一部分工商企业用电，确保居民用电需要。

赵辰昕表示，发改委和国家能源局下一步将继续指导各电力企业及能源企业，做好冬季能源保障工作，作法有三。一是提高发电能力，优化运行方式；二是进一步多管道增加供电用煤供应；三是针对确实存在短期电力供应缺口的地区，指导“科学合理”进行调度，确保居民生活用电不受影响。