中国宣传5000万人先开种疫苗

中国开打新冠病毒疫苗，首批预计接种5000万人次。第一针将于明年1月15日接种完成，第二针于2月15日完成。消息没有提及接种疫苗是否免费。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述中共官媒人民日报消息，中国已经开打2019冠状病毒疾病疫苗，首批预计接种5000万人次。人民日报旗下的健康时报今天引述前上海疾控中心免疫规划科疫苗医师陶黎纳作以上表示。陶黎纳说，中国预计今年年底或2021年初将签署COVID-19疫苗附加条件上市，明年4月初正式上市。

陶黎纳19日在微信公众号“疫苗与科学”发文称，中国国家卫生健康委员15日召开了新冠病毒疫苗紧急接种动员与工作布置的电视电话会议，确定首批紧急接种重点人群5000万人。

此前外媒消息说，中国计划在明年春节之前完成5000 万人接种COVID-19疫苗。四川官方17日也发文称，目前加快高风险岗位人群COVID-19疫苗紧急接种，已到货11.8万支，已接种第一针4.6万余人，接种两针1.2万人。四川省将加快采购、积极储备疫苗，将于明年1月15日前完成所有重点人群的首剂接种，在2月5日前完成全部两剂接种。

该报道说，中国已于7月22日率先开启COVID-19疫苗紧急使用。中国国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟19日称，目前已接种100多万剂次。经过监测和追踪，至今“没有出现严重不良反应”。中国国务院联防联控机制19日举行新闻发布会，中国国家卫健委疾控局负责人崔钢在会中表示，中国目前接种的策略是按照“两步走”方案，在全国范围内实施接种。

据官方消息说，第一步，主要是针对部分重点人群开展接种，这些人群包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员，以及前往中高风险国家或地区去工作或者学习的人员，尽力缓解输入性疫情防控的压力，降低本土病例发生和国内疫情爆发的风险。

第二步，随着疫苗附条件获批上市，或者疫苗产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用。通过有序开展接种，符合条件的群众都能实现“应接尽接”，逐步在各人群当中构筑起人群的免疫屏障，来阻断新冠病毒在国内的传播。