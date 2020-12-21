中美海上较量 中国战舰多超美国战舰37艘

美国议会调查局在最近发布的报告中，援引美国国防部的资料称，截至2020年当前，中国海军战斗舰共计333艘。而美军拥有的战斗舰共计296艘，比中国少37艘。报告称：“美军还是包含辅助舰和支援舰的数字，而中国的数字并不包含上述舰艇。”议会调查局每月更新比较中美海军力量的资料。

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据朝鲜日报稍早报道说，军事崛起的中国战舰比美国多37艘。据悉，过去15年间，在中国海军战舰增加117艘的同时，美军减少了112艘。另预计，到2040年，中国还将增加90艘以上。

据报告称，2005年中国海军战斗舰为216艘，比美国（291艘）少75艘，但在此后的15年间增加了117艘。特别是在2013年中国国家主席习近平执政后的7年间，增加了60艘（增加22%）。与之相反，美国在同期由于老旧战斗舰退役等原因，战斗舰数量减少了112艘。中国早在2015年就首次在战斗舰数量上赶超美国，且此后一直保持领先。2015年中美两国战斗舰数量差为5艘，今年进一步拉大到37艘。

据该报道说，尽管舆论普遍认为美国海军在技术和战斗经验方面领先于中国海军，但分析认为，随着中国迅速强化海军力量，双方的差距也将进一步缩小。报告援引美国海军提交的资料预测，到2040年的20年间，中国还将增加4艘航空母舰、6艘弹道导弹潜艇、10艘攻击用核潜艇等共计94艘战斗舰。中国为了扩大对台湾海峡、南海的控制权，正在加强海军和空军力量。去年，中国公开了实际上无法实施拦截的超音速导弹东风（DF）-17。今年8月，向南海发射了有“航母杀手”之称的DF-26导弹。

据朝鲜日报说，4日，担任下届美国总统拜登外交和安全顾问的前四星将军斯坦利·麦克里斯特尔在接受美国媒体Axios采访时表示担忧称：“中国的军事力量正以超乎想象的速度增长。”