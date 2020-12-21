发改委：明年须前瞻性防范和化解金融风险 互联网存款产品势煞车

过去数年发展迅猛的中国互联网存款产品势将煞车，继财政部原部长楼继伟不点名地透露，暂停蚂蚁集团上市是为了防范系统风险，以及中国银行保险监督管理委员会副主席曹宇表明，金融创新必须在审慎监管前提下进行之后，中国国家发展和改革委员会(简称「发改委」)订明，明年九大工作任务之一，是要前瞻性防范及化解金融风险，并以市场化手段处置企业债务违约问题。

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中国传媒昨(20日)天下午报道，发改委上周五及六召开工作会议，为中国明年的经济发展和改革订定重点工作。会议订定了九个重点工作，较今年的八个重点工作多了一项。会议强调，当前中国内外环境仍然复杂严峻，明年要着力稳定宏观经济运行，巩固拓展疫情防控及经济社会发展成果，实施扩大内需战略，完善内需体系，形成强大国内市场。此外，亦要拓展区域发展新空间，包括加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际和市域郊铁路建设；持续深化市场化改革，深入推进高水平对外开放，落实好外商投资准入负面清单，稳步推进海南自由贸易港建设。

新增的工作重点中，包括要统筹做好发展和安全工作，强化重点领域风险防范化解，须深入推进煤电油气产供储销体系建设，要前瞻性防范和化解金融风险，运用改革思路和市场化法治化手段处置企业债务违约问题。

在报道发出同日早上，财政部原部长楼继伟在中国财富管理50人论坛年会上表示，中国因应疫情而推出的财政货币政策，应该考虑有序退出。他同时不点名地透露暂停蚂蚁集团上市的原因，指某金融数据平台早前遭监管当局约谈，暂停上市，实质是要防范系统性风险于「事前事中」。他续称，如果单一金融数据平台占有的市场份额过大，可能会导致大量的信贷坏账，以某平台为例，它与多家银行合作形成数万亿元贷款。如果系统风险爆发而令政府不得不救，则纳税人恐会损失。

他认为，改善之道，可以是限制与单一平台合作的银行数量，让多家平台按同样的条件做类似业务，需要在效率和风险之间做出平衡，防止赢者通吃、大而不能倒。

楼继伟又说，金融要回归本源，服务实体经济。金融乱象对国内大循环有很大危害，而治理金融乱象现时仍未完成。在美国金融政策外溢性导致外部市场波动性明显加大背景下，中国需要保持定力，去杠杆治理乱像的方向不能动摇。

出席同一论坛的银保监副主席曹宇发言时亦提到，金融创新必须在审慎监管前提下进行，将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护投资者合法权益作为衡量标准。

自上周五起，百度、腾讯理财通及携程金融的「银行产品」和银行存款页面均已陆续关闭或下架，当时已有传媒引述国有大行知情人士称，类似的互联网存款产品，主要问题涉及跨地区吸收存款，突破银保监原本针对中小银行的地域限制；另外，若揽储利率太高，容易资产和负债方发生中长期利率低于中短期利率的利率倒挂现象，埋下风险。