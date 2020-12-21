孟晚舟案胶着但现新动向

根据加拿大法庭文件，华为首席财务官孟晚舟的律师团继续为终止引渡程序展开努力，称她被控存在的违法行为与美国“并没有真正的联系”。华为律师还提交了几位法律专家的七份证词以支持自己的论点，其中包括一名前美国大使和加州与荷兰的几名国际法教授。加拿大政府的律师将在未来几周提交自己的意见陈述。按法庭程序，孟晚舟将于12月23日出庭参加案件一项管理会议。加拿大总理特鲁多否认能在新年前让这两名加拿大人的家人就能收到获得释放的好消息。

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据路透社报道，根据周五发布的法庭文件，华为CFO孟晚舟律师称她的行为与美国并无“真正的联系”。孟晚舟的律师写道，美国宣称对孟晚舟行为具有管辖权，“完全是基于使用非美国银行的非美国公司之间的非美国业务交易...(孟晚舟)被指控的行为没有任何一个全部或部分发生在美国，也没有在美国产生任何影响。”

他们补充称，国际法“不允许一国因对与该国没有实质性和真正联系的另一非本国公民所作的陈述，把在该国境外的非本国公民的行为定为刑事犯罪。”

该报道说，华为律师还提交了几位法律专家的七份证词以支持自己的论点，其中包括一名前美国大使和加州与荷兰的几名国际法教授。

该消息没有提供上述证词的作者名单细节。

加拿大政府的律师将在未来几周提交自己的意见陈述。加拿大司法部未立即回应置评请求。

孟晚舟将于12月23日出庭参加案件管理会议，该案预计将于2021年5月审理完结。

据加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周五表示，近两年前加拿大凭美国的逮捕令逮捕一名中国企业高管后，中国逮捕了两名加拿大人，这损害了其自身利益，并疏远了其他国家。据特鲁多在一场新闻发布会上称，“中国的做法及其处事方式无助于改善它与全球任何国家的关系，实际上正损害到它自身的利益，” 特鲁多并称他将继续努力争取让那两名加拿大人获释。

本月早些时候，路透报导称，美国检方正在与华为CFO孟晚舟的律师团队讨论一项协议，以解决针对她的刑事指控。上星期早些时候，特鲁多在接受Global News采访时被问到，他是否认为新年前这两名加拿大人的家人能收到好消息。特鲁多回答说：“我当然希望是这样”。

周五当被要求加以明确时，特鲁多似乎淡化了能够促成这二人获释的协议立即达成的可能性。特鲁多说，“我仍然希望得到(有关他们获释的)好消息，无论是一小时后、一天后、一周后，还是一个月后。”