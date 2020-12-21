宣传中共建党百年 拍摄众多红电影赞颂

明年是中共建党百年，据中国官方媒体说，明年中国至少已有超过10部赞颂中共“丰功伟业”的样板电影将上映，其中多部预计在7月1日中共建党日上映，“为党祝寿”意图明显。

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据中央社今天报道说，中共建党百年大内宣，中国至少已有超过10部赞颂中共“丰功伟业”的样板电影将上映，其中多部预计在2021年7月1日中共建党日上映。该报道综合星岛日报、陆媒搜狐网消息，目前已知将在明年上映，为庆祝“建党百年”的中国电影有“红船：开天辟地”、“1921”、“将星传奇”、“邓小平小道”、“我的父亲焦裕禄”、“茂芝火种”、“三湾改编”、“天宝”、“我的姐姐刘胡兰”、“天天都有大太阳”、“贺绿汀”等超过10部。

另外，多部电影虽还在计划阶段或尚在拍摄，但都已经宣布将于2021年7月1日－中共建党百年当天上映。还有多部相关电视剧正在拍摄或已杀青，也都将在明年播出。

官方媒体表示，以庆祝“建党百年”为题材的“主旋律电影”，理所当然成为中共影视主管部门重点扶持对象。消息提到，中国国家电影局4月29日举行电影系统应对疫情工作视讯会议时，中共中央宣传部常务副部长、国家电影局局长王晓晖便指示“加紧推进建党一百周年重点影片”。

据中央社说，影视作品向来是中共用来进行政治宣传的重要工具，每每遇到重大历史事件时，以样板电影赞颂或纪念，唤起中国民族情绪，已是“标准作业程序”。

今年适逢韩战（中方称抗美援朝）70周年，年内就推出多部以此历史为背景的影视作品，例如电影“金刚川”、“英雄连”，以及排定明年上映的“冰雪长津湖”。虽然“金刚川”评价不高，但是在官方有意动员与鼓吹爱国意识的情形之下，票房仍开出红盘。消息指，目前“金刚川”的票房已突破人民币10亿元，暂居今年中国年度票房第4名，胜过许多好莱坞大片。