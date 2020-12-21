广深无预警大停电 断网断水街道漆黑如隔世

广州、东莞、深圳、佛山及珠海部分地区，周一凌晨零时停电约一个小时。有网民指出，不但家居用电受影响，连街灯也熄灭，部分城区漆黑一片；另因水泵、手机发射站等均断电，令生活用水、手机网络等亦受影响。事隔将近12小时，广州供电局同日上午11时许回应，停电因故障所致，并非拉闸限电。

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自称来自越秀、荔湾、白云区的网民均指区内有停电。广州供电局透过微博回应称，因设备故障，影响广州白云区三元里、罗冲围一带部分用户用电。该局已立即组织紧急抢修，经1个多小时已恢复了全部受影响用户供电。广州电网目前运行稳定，没有错峰限电，电力供应平衡。发文强调，该区电网在南方电网大平台统一调度下，全力保障电力供应。

另国家能源局长章建华同日在国新办的记者会上，回应有关广州停电的情况，他表示，国内的供电能力有保障，个别地方出现的情况只是偶发性，相信能源供应不会出现大问题。

凌晨停电消息传出后，网上讨论不断，其中有网民表示，“停电停水的一瞬间，好多人洗澡洗一半，涂得满身肥皂泡，还有游戏打一半的，文件存一半的，加班回家电梯上不上下不下的”，搞得很狼狈。

根据网民所述，有些地区停电时间不长，约数分钟便恢复，也有部分地区停电持续数十分钟。另有网民表示︰”我严重怀疑广州大停电不是线路故障咯……肯定是那个甚么省电搞的鬼， 哪有几个地方轮流故障的。”另有网民表示，事后致电供电局服务热线查询，对方只承认电网故障，其他不知。