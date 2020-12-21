法警称头号通缉犯阿里在港 吁港人提防并提供消息

英国传媒引述法国警方指，欧洲头号通缉犯阿里（Karim Ouali）很大机会仍然身处香港，「99%确信」阿里会犯下其他严重刑事罪行，呼吁公众向法国警方或欧盟通缉人士网页提供消息。不过，香港警方拒绝评论个别事件。

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香港与法国早前曾商议订定引渡逃犯协议，商定协议等待送交法国国会批准的进程因香港实施《港区国安法》而于8月被法国叫停，意味即使现年44岁的阿里身处香港，亦不会被移交回法国，但若有信息，香港警方可望采取行动，在港人士亦可加以提防。

英国天空新闻的报道指，本身是机场交通管制塔人员的阿里，涉嫌于2011年在法国的欧洲机场的控制塔用斧头杀死上司迈耶（Jean Meyer）后，潜逃至瑞士，并把护照上的姓氏由「O」改成「Q」，及后再逃往澳门和香港。香港当局于2014年发现他伪造护照及非法入境后，曾将其拘捕及监禁，但自2016年起便下落不明。法国逃犯逮捕和搜查队负责人哥利（Jacques Croly）指出，当局曾于2018年接报指他仍身处香港，由于他已向港方交出护照，故应该没有任何身份证明文件，他亦没有组织和金钱让他离开香港，当局亦未有接获他已离开香港的消息，故此相信他已在香港展开新生活。他又说，法国和香港当局已经进行广泛合作，但阿里依然逍遥法外，故决定作出公开呼吁。

哥利透露，阿里患有偏执狂和精神分裂症，声称「遇上他的人都会有危险」，须让在港人士充分意识到他的危险性，否则日后接获他再犯案时，法国警方将无法原谅自己。