湖南一派出所长罪涉罪黑保护伞 移送司法途中多伤死亡家属讨说法

中国湖南一名警察因为涉贪遭当地纪委监委留置调查两个月后，18日移送检察机关途中突然不治死亡，官方迄今以调查中为由拒绝说明。家属检视遗体发现有伤痕出血与多处骨折，要求给出说法。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息报道称，湖南涉贪警察移交司法途中死亡，多处骨折出血。消息说，今年9月21日，湖南郴州市公安局北湖分局燕泉派出所前所长许孔习因涉嫌违纪违法被查，经郴州市纪委市监委指定，北湖区纪委区监委对许孔习进行立案审查调查。12月18日，北湖区纪委区监委通报许孔习涉嫌徇私枉法、受贿、帮助犯罪分子逃避处罚犯罪，遭到开除公职、开除党职，并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

据通报提到，许孔习除了受贿，还为黑社会性质组织充当“保护伞”，收受辖区内涉黄涉赌场所老板财物，为其提供保护、通风报信，帮助其逃避处罚。

该报道引据陆媒法经网、封面新闻、红星新闻消息，这名涉案复杂的警察被北湖区纪委区监委留置调查近2个月后，18日押解前往长沙的检察机关途中，突然不治死亡。消息说，北湖公安分局18日深夜才打电话给许孔习的妻子称，许孔习在株洲一家医院抢救。家属连夜赶到株洲，在19日凌晨3时到达。许孔习19日在医院不治死亡。家属经过多次强烈交涉，才在当晚9时许获准进入医院太平间看到许孔习的遗体，且过程不准携带任何电子设备，遭警方高度监视。

消息引述许孔习的家属事后表示，遗体的颈部有伤痕，口腔、鼻腔有血迹，左胸心脏等部位出现塌陷，有多处骨折。他们希望官方给出说法。

对此，北湖区纪委工作人员则回应称，“晓得这回事，但具体原因还在调查中，迟早会调查清楚”。郴州市纪委、郴州市委宣传部也未就此媒体查询作出回应。

据该报道，中国纪委监委的留置制度，不仅拥有调查权，还有羁押权。被调查人员包括党政领导干部、企业人员、普通百姓，留置期间不能得到律师援助，检方无法监督其活动，甚至人大代表也无需审批程式，最多留置可达6个月。2018年5月5日，福建南平的退役军人陈勇在留置调查28天后，家属收到死亡通知书。陈勇曾担任领导司机，身体向来健康，因这起“意外”发生在留置制度实施两个月内，法律界称之“留置死亡第一案”。