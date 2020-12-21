特朗普签了《外国公司问责法案》北京批股市打压

美国总统特朗普签署《外国公司问责法案》，该立法将阻止一些中资企业在美国交易所挂牌上市。中国外交部今天对此表示坚决反对，称此举完全是对中国在美上市企业的无理政治打压，敦促停止将证券监管政治化。

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据路透社今天报道说，就特朗普签《外国公司问责法案》，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上称，美国不顾中方监管部门与美方开展审计监管合作的积极努力，执意将含有明显歧视中国企业条款的所谓“外国公司问责法案”签署成法，中方对此表示坚决反对。

据汪文斌并称，此举严重阻碍中国企业赴美正常上市，严重扭曲美国自己一向标榜的市场经济基本准则，也剥夺了美国投资者和公众分享中国企业发展红利的机会，还会削弱全球投资者对美国资本市场的信心，到头来只会损害美国资本市场的国际地位和声誉。

据汪文斌说，“我们敦促美方不得实施该法中的涉华歧视性条款，停止将证券监管政治化的错误做法，” 汪文斌还敦促美国为包括中国企业在内的各国企业在美上市提供公平、公正、非歧视的监管环境。

据路透社说，美国总统特朗普上周五签署的《外国公司问责法案》要求，如果外国公司连续三年未能通过美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)的审计，将禁止这些外企的证券在美国的任何交易所上市。(完)