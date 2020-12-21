罗冠聪称决定在英国申请政治庇护

涉嫌触犯国安法而被通缉的罗冠聪在网上向支持者报平安时，对未有机会好好跟父母道别而倍感痛苦。（罗冠聪面书网页截图）

流亡英国的香港民运人士罗冠聪今晚表示，他已被当局列为国安法下的通缉犯，日后若要续领香港护照，必须进入中国大使馆办理，无异“自动送中”，因此他决定在英国申请政治庇护。

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据中央社今天报道说，罗冠聪说决定在英国申请政治庇护。前香港立法会议员罗冠聪今天在脸书（Facebook）发文表示，中共官媒喉舌将他列为国安法下的通缉犯，印证香港一日被暴政笼罩，他便无法重回家乡。据罗冠聪说，“日后若要续领香港特区护照，便必须进入中国大使馆办理手续，与“自动送中”无异，也许当时我便立刻被中共‘法办’了”。

罗冠聪指出，假使自己再不行动，就只能成为一个没有护照、身分的人。因此经历一连串思想挣扎后，决定在英国申请政治庇护（Asylum Seeking），成为流散在全球各地的其中一位香港人。他强调，即便自己做为其中一位拥有媒体资源的流亡者，他和其他申请者都会走过英国同样严谨且高门槛的政治庇护审批程序，了解到当中的繁复以及问题。

据罗冠聪说，这些经历让他更能向英国政府就如何便利香港手足提供意见，并再次透过他的个案来引起英国政界上下对香港流亡者的关注。在他的倡议工作中，如何能令在英国的手足、香港人得到更适切的援助，占据了很重要的部份。

罗冠聪并强调，无论身在何方，他永远都不会放弃香港人的身份，也会为这个代表着意志、勇敢、追求自由的身分而自豪。“香港人面对强权的战斗，亦不会因为我们被逼离开家乡而止息。”

他在文末提到，身处海外，自己唯一能回报香港的只有永无休止地向政权缠斗。“纵使天空依然黑暗，我们仍不能熄灭内心的火光。希望在世界各地的手足都在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守护着香港的文化、价值。”

据中央社说，中国官媒央视7月31日报导，香港警方依涉嫌违反“港区国安法”，正式通缉6名逃往海外的“乱港分子”，包括罗冠聪、独立联盟前召集人陈家驹，及华府游说组织“香港民主会”（HKDC）执行总监朱牧民等人。