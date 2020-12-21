美国宣布中国官员实施额外的签证限制

美国国务卿蓬佩奥12月21日宣布，为了展现美方对中国压迫行径究责的决心，将对所有涉及侵犯人权的中共官员实施签证制裁。这些人士未来禁止入境美国，他们家人也可能面临相同限制。

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美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）21日发声明表示，中国威权统治者对中国人民言论、信仰、结社与和平集会自由加诸严酷（draconian）限制；美方已清楚表明，不欢迎这些人权侵犯者进到美国。

蓬佩奥指出，他依据“移民与国籍法”，对负责或涉及压迫宗教人士、少数民族、异议人士、维权人士、新闻记者、劳工组织者、公民社会组织者，及和平抗议人士的中共官员实施签证限制措施，禁止他们入境美国。这些人士的家人也可能面临相同限制措施。

他说：“中共日益加大压迫中国人民的力道，今天举措展现美国政府要为此向中共究责的决心。”

蓬佩奥表示，美方今年已对相关中共官员实施一系列签证限制与金融制裁措施，包含涉及新疆骇人人权侵犯事件、阻碍美国人士前往西藏，及破坏香港自治的官员。他强调：“今天行动增加额外限制措施，且适用于所有进行类似压迫行动的中共官员，不论他们身在何处。”

蓬佩奥重申，美国与和平行使自身权利却遭起诉的人们站在一起，包含像许志永的律师、像王怡的家庭教会牧师、像黄琦的公民社会维权人士、像土赫提（Ilham Tohti）的维族学者、像黎智英的民运人士，及像扎西文色（Tashi Wangchuk）的藏语学家与企业人士。

蓬佩奥最后敦促北京当局，立即释放上述人士，尊重中国人民在“世界人权宣言”下理应享有的人权与基本自由。

为了反制中国长期在香港、新疆与西藏等地侵犯人权与不当作为，美国行政部门今年祭出一波又一波制裁作为。

在香港部分，为了阻止中国通过“港区国安法”，美方6月26日对损害香港自治、人权与基本自由的中国前任与现任官员施行签证限制措施；8月7日则瞄准香港行政长官林郑月娥、香港警务处长邓炳强等11人，冻结他们在美资产。

11月9日，美国再制裁4名损港自治官员，包含北京驻港国安公署副署长李江舟、中国港澳办副主任邓中华、香港警务处国家安全处负责人刘赐蕙，及高级警司李桂华，他们遭禁止入境且资产被冻结；12月7日，美方再以破坏香港民主程序为由，制裁14位中国全国人大常委会副委员长。

在新疆方面，美方7月9日制裁新疆党委书记陈全国、前新疆政法委书记朱海仑、新疆公安厅厅长王明山，及前新疆公安厅党委书记霍留军等4人，将他们资产冻结，前3人也禁止入境；7月31日，美方增加制裁2名新疆官员。

在西藏部分，美方7月7日以中国持续系统性阻碍美国外交官、记者及旅客前往西藏，造成双边待遇不对等为由，对相关涉入的中国官员施行签证限制措施。