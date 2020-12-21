美国担心中国会打入以色列高科技产业中

美国助理国务卿、负责近东事务的首要美国外交官陈克(David Schenker)在一次演讲中表示：我们担心以色列先进技术外流的情况下会危及到美国利益。陈克在斯克里普斯研究所的演讲中表示：美国担心中国可能打入以色列的高科技产业中。这是美国政府的一位高级官员首次公开警告中国不要参与以色列的高科技。

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在过去的四年中，特朗普政府不断发起攻势，遏制中国在世界上的影响力。 在这种情况下，特朗普政府向以色列施加压力，要求其“冷却”与北京的关系，并提防中国“入侵”以色列经济。 而以色列没有设定对中国高科技公司投资的限制，美国施压也是有限的。

美国负责近东事务的外交官陈克表示： “以色列的高科技产业是中国人瞄准的主要目标。我们担心中方会获得可能使美国面临风险的以色列技术。”

陈克还表示：“我们希望看到以色列在监督中国的投资方面做得更多，特别是在高科技领域。”

美国助理国务卿强调，美国不会指望以色列停止与中国的贸易，但希望以色列不要与北京的关系抱有任何幻想。

他在演讲中表示：“您认为中国有一天会像美国那样捍卫以色列，还是像亚伯拉罕协议那样达成协议？”亚伯拉罕协议是2020年8月13日签署的《以色列与阿联酋和平协议》。