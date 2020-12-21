菅义伟首相强调为防卫钓鱼岛配备大型巡视舰

日本首相菅义伟在12月21日，在出席强化海上保安厅体制的相关阁僚会议上，在谈及2021年度预算案时指出：为了使守卫我国领海的海上保安官完成崇高的使命，将积极利用这次预算，在尖阁诸岛和领海警备上配备大型巡逻舰。

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菅义伟首相指出：中国海警船在钓鱼岛水域进入日本的“领海”水域和中国渔船在大和堆持续进行大量捕鱼，围绕我国周边海域的形势变得越来越严峻。

希望海上保安厅为首的相关省厅齐心合力，为确保海洋的安全全力以赴。具体地讲：除了大型巡逻船的配备以外，为了确保人才的培养，也要切实推进与大型训练舰相关教育关联设施的扩充。并强调将支持在南海面临中国强力的海洋活动的东南亚诸国的人才培养。

另据报道：根据第11管区海上保安部的报道，在钓鱼岛周边海域外侧毗邻区，17日，有中国海警局两艘海警船“海警1410”和“海警2302”在钓鱼岛连续两日航行。

另据报道：冲绳县议会21日在11月的例会上最后的总会上，对中国国务委员兼外交部长王毅有关钓鱼岛主权的问题的发言，通过了向中国政府抗议的决议，并通过了向日本政府发出的意见书，对于茂木敏充外相没有对于王毅的发言进行反驳和批判表示遗憾。

抗议决议是发给中国国家主席习近平的。

11月24日，茂木敏充与王毅在举行会谈后举办联合记者会，首先发言的是东道主茂木敏充，他介绍了日中间在恢复商务往来等方面达成共识的事项，并就钓鱼岛强指出：“说明了日本的立场，在强烈要求中方采取积极行动的同时，也确认了今后双方也将就此进行沟通。”

随后王毅以“茂木外相也有提到”作为引言接着谈起钓鱼岛问题。他说： “最近，一些来历不明的日本渔船频繁侵入钓鱼岛敏感海域，中方不得不作出必要反应。对于这个问题，中方立场是明确的，我们将继续坚定维护自身主权。”