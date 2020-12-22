两岸以外人士入境澳门 检疫期延长至三周

随着英国出现变种病毒以及多个地方出现完成 14天医学观察后出现确诊的个案，澳门政府即日加强检疫措施，决定由昨(21日)晚10时起，要求入境前两星期曾到访中国内地和台湾以外地区者，即包括来自香港及英国等地的旅客，须在酒店接受「集中隔离医学观察」21天，较原来的检疫期多七天。

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出席昨天记者会的仁伯爵综合医院罗奕龙医务主任又公布，现时正在澳门接受隔离检疫的旅客，其隔离期亦实时延长至21天；而在新措施生效前完成隔离，但入境未足21天的旅客，则须接受七天自我健康管理，其间健康码会转为「黄码」，即不可到医院等公共场所，并须于入境后第20天接受核酸检测，结果阴性才会变为可自由活动的「绿码」；对于急需离开澳门者，在最后七天的「自我健康管理」期间，若检测结果呈阴性，可于48小时内离澳。

同时，当地新型冠状病毒感染应变协调中心表示，由香港进入珠海而未足21天者，不能进入澳门；而一些到过中风险地区人士进入澳门者，其健康码将转为其他颜色以资识别。

澳门防疫工作备受赞赏，截至昨日，已连续267天无本地武汉肺炎病例，连续178天无境外输入病例，累积46宗病例亦已全部出院。