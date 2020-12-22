中国大推反垄断 有人质疑称马云不垄断中国经济搞不起来

中共高举“反垄断”大旗箝制网络巨头扩张，成为既定政策。不过一篇题为“你不让马云、马化腾垄断，中国经济搞不起来”的文章，近日在中国网络上广为流传。据中央社说，该文随即被网管删除。

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据中央社今天报道称，网文质疑反垄断：马云不垄断，中国经济搞不起来。约在中央经济工作会议闭幕前后，中国网络上开始流传一篇题为“你不让马云、马化腾垄断，中国经济搞不起来”的短文，引起不少讨论。

该报道说，中共11日举行的政治局会议，首度将“反垄断”定为2021年起的工作重点；而18日闭幕的中央经济工作会议，正式将“反垄断”列为2021年工作要项；21日，中国全国人大常委会更宣布，2021年将修订“反垄断法”，正式执行这一政策。

中国网上题为“你不让马云、马化腾垄断，中国经济搞不起来”的短文，引起不少讨论。根据资料及相关消息，这篇短文，事实上是中国经济学者张五常于2018年9月接受中国国家市场监督管理总局邀请，在广州发表的演讲内容。若搜寻张五常及相关关键字，目前还能显示部分内容。这篇网传短文所引述的演讲内容为，每个人都希望自己是个垄断者。读书跟你竞争，怎不想垄断呢？奖金我想要不让你拿，市场也一样；但说要公平竞争，竞争怎可能公平呢？考试我10次赢你9次，怎可能公平？

短文指出，公平竞争是指“游戏规则要公平，胜负、能力本身是不公平的”，这才是人类进步的根源。回头看中国的发展，永远都是“争取垄断”。邓丽君唱歌，她是垄断者，有独特之处。你看马云、马化腾，都是垄断者，“你不让他们垄断，经济就搞不起来”。

据中央社说，这篇短文在网络上流传后，引起不少讨论，正反意见分歧。有网友认为，中国身为社会主义，的确不应让资本家坐大，并掌控跨领域资源，张五常的理论经不起推敲；但有网友指出，中国的网购、及网络平台能够发达，行动支付能独步世界，马云、马化腾的贡献不应被磨灭。也有网友直指，马云、马化腾和王健林一样，都是“韭菜”，只不过是“比较大的韭菜”，但都逃不过被割的命运；还有人质疑，如果让官方经营阿里巴巴和腾讯，能有这般成绩吗？