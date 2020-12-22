中国第二艘075型两栖攻击舰试水

中国第二艘075型两栖攻击舰最新照片曝光。根据中国海事局最新航行警告显示，周二海试船编号为“H24”，而此前首舰075海试时，船只编号为“H23”。有军事专家预测，该舰或于今天周二（22日）海试。

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据东网今天报道称，解放军第2艘075型两栖攻击舰最新照曝光，传今海试。消息说，中国近年大力发展海上军事实力。解放军第二艘075型两栖攻击舰的最新照片在网上流传，军事专家预测，该舰或于周二（22日）海试。

报道引述外媒消息，最新卫星图显示，首艘075型两栖攻击舰停泊于面向南海的海南三亚海军基地。该基地正在增建两座可容纳航母的船坞。同时，第二艘075型两栖攻击舰最新照片曝光。

据军事专家指出，中国海事局最新航行警告显示，周二海试船编号为“H24”，而此前首舰075海试时，船只编号为“H23”，结合近日第二艘075照片曝光，因此推测第二艘075于周二进行海试。今年4月，该舰在上海下水。

东网引述资料显示，075型两栖攻击舰是解放军海军最大的两栖战舰，排水量达36,000吨，可搭载包括直9、直10、直18、直20等各型直升机，以及登陆艇、装甲车等。早前有消息指，075首舰已进行多轮海试，预料明年初服役，提升解放军登陆及两栖作战能力。