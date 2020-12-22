中国舆论赞女歌手谭维维的歌曲《小娟（化名）》为受暴力迫害女性发声
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中国女歌手谭维维推出最新专辑《3811》，其中名为《小娟（化名）》的一首主打歌，大胆涉及中国大陆的家暴问题，为饱受身体和精神暴力的女性发声，受到舆论的称赞。
谭维维今年38岁，最新专辑《3811》收录了11首歌曲，分别以11个姓名为单曲名称，讲述了11个女人的人生，给11位各具代表性的女性绘制了一张群像图谱，有的是谭维维认为影响过自己的女性。
名为《小娟（化名）》的主打歌歌词最为震撼人心，歌词由著名作词人尹约执笔，直白大胆地罗列了近些年成为社会新闻的女性暴力惨案受害者，再次将悲剧呈现在公众面前，唤起社会的集体记忆。歌曲唱到：“我们的名字不叫小娟，化名是我们最后防线。社会新闻，耸动版面，双眼打码照片。”
歌词甚至还列举了真实案件中残害女性的情节：“ 用拳头用汽油 ，用硫酸用剃头，用目光用键盘，” “囚禁我身躯 ，割断我舌头，无声将眼泪织进绸缎锦绣。” “冲进下水道，从婚房沉入河床”，“塞满行李箱， 阳台上冰柜冷藏，在学校，在工厂， 在路旁，枕边人挑选的“好地方”，“
有报道说，中国社交媒体上大多数用户似乎非常支持这首歌，在新浪微博上点击量超过3.4亿。有网民说歌词乍一看有点“可怕”，“但是每个字都直击你的内心，因为更可怕的是这些事情都在现实里发生过。”很多人对谭维维表达感激，说她为各地的女性站出来，表演这样一首直白歌曲是显示了勇气。谭维维通过微博回复说：“不是勇敢，只是一份责任。”
《小娟（化名）》歌词：
我们的名字不叫小娟
化名是我们最后防线
社会新闻 耸动版面
双眼打码照片
夜莺变哑巴 你们费好大功夫
谁敢不听话 时时刻刻地刻骨
用拳头用汽油 用硫酸
用剃头用目光 用键盘
最后如何被你们记录
奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴
耍 婪 佞 妄 娱 嫌 妨 嫉 妒
轻蔑摆布 嵌入头颅
隐去我姓名 忘记我姓名
同一出悲剧 不断上演继续
囚禁我身躯 割断我舌头
无声将眼泪织进绸缎锦绣
Oh~~~
冲进下水道 从婚房沉入河床
塞满行李箱 阳台上冰柜冷藏
在学校在工厂 在路旁
枕边人挑选的“好地方”
最后如何被你们制服
奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴
耍 婪 佞 妄 娱 嫌 妨 嫉 妒
灵魂割礼 融入血骨
隐去我姓名 忘记我姓名
同一出悲剧 不断上演继续
囚禁我身躯 割断我舌头
无声将眼泪织进绸缎锦绣
Oh~~~
我们的名字不叫小娟
化名是我们最后体面
茶余饭后 谈资消遣
很快抛在一边
知晓我姓名 牢记我姓名
同一出悲剧 何日彻底止息
安葬我身躯 抚平我眉头
无声用眼泪擦拭墓碑石头
知晓我姓名 牢记我姓名
同一出悲剧 为何还在继续
安葬我美梦 缝合我心口
无声用眼泪铭刻墓碑石头
作词 : 尹约
作曲 : Nick Marsh/April Bender
编曲：Nick Marsh / 张江
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