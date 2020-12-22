中国舆论赞女歌手谭维维的歌曲《小娟（化名）》为受暴力迫害女性发声

中国女歌手谭维维推出最新专辑《3811》，其中名为《小娟（化名）》的一首主打歌，大胆涉及中国大陆的家暴问题，为饱受身体和精神暴力的女性发声，受到舆论的称赞。

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谭维维今年38岁，最新专辑《3811》收录了11首歌曲，分别以11个姓名为单曲名称，讲述了11个女人的人生，给11位各具代表性的女性绘制了一张群像图谱，有的是谭维维认为影响过自己的女性。

名为《小娟（化名）》的主打歌歌词最为震撼人心，歌词由著名作词人尹约执笔，直白大胆地罗列了近些年成为社会新闻的女性暴力惨案受害者，再次将悲剧呈现在公众面前，唤起社会的集体记忆。歌曲唱到：“我们的名字不叫小娟，化名是我们最后防线。社会新闻，耸动版面，双眼打码照片。”

歌词甚至还列举了真实案件中残害女性的情节：“ 用拳头用汽油 ，用硫酸用剃头，用目光用键盘，” “囚禁我身躯 ，割断我舌头，无声将眼泪织进绸缎锦绣。” “冲进下水道，从婚房沉入河床”，“塞满行李箱， 阳台上冰柜冷藏，在学校，在工厂， 在路旁，枕边人挑选的“好地方”，“

有报道说，中国社交媒体上大多数用户似乎非常支持这首歌，在新浪微博上点击量超过3.4亿。有网民说歌词乍一看有点“可怕”，“但是每个字都直击你的内心，因为更可怕的是这些事情都在现实里发生过。”很多人对谭维维表达感激，说她为各地的女性站出来，表演这样一首直白歌曲是显示了勇气。谭维维通过微博回复说：“不是勇敢，只是一份责任。”

《小娟（化名）》歌词：

我们的名字不叫小娟

化名是我们最后防线

社会新闻 耸动版面

双眼打码照片

夜莺变哑巴 你们费好大功夫

谁敢不听话 时时刻刻地刻骨

用拳头用汽油 用硫酸

用剃头用目光 用键盘

最后如何被你们记录

奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴

耍 婪 佞 妄 娱 嫌 妨 嫉 妒

轻蔑摆布 嵌入头颅

隐去我姓名 忘记我姓名

同一出悲剧 不断上演继续

囚禁我身躯 割断我舌头

无声将眼泪织进绸缎锦绣

Oh~~~

冲进下水道 从婚房沉入河床

塞满行李箱 阳台上冰柜冷藏

在学校在工厂 在路旁

枕边人挑选的“好地方”

最后如何被你们制服

奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴

耍 婪 佞 妄 娱 嫌 妨 嫉 妒

灵魂割礼 融入血骨

隐去我姓名 忘记我姓名

同一出悲剧 不断上演继续

囚禁我身躯 割断我舌头

无声将眼泪织进绸缎锦绣

Oh~~~

我们的名字不叫小娟

化名是我们最后体面

茶余饭后 谈资消遣

很快抛在一边

知晓我姓名 牢记我姓名

同一出悲剧 何日彻底止息

安葬我身躯 抚平我眉头

无声用眼泪擦拭墓碑石头

知晓我姓名 牢记我姓名

同一出悲剧 为何还在继续

安葬我美梦 缝合我心口

无声用眼泪铭刻墓碑石头

作词 : 尹约

作曲 : Nick Marsh/April Bender

编曲：Nick Marsh / 张江