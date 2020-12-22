欧中投资协议前 欧盟罕硬促中国释放一系列狱中律师与维权人

欧洲联盟呼吁北京当局立即释放异见律师李昱函及其他多名异见人士。据法新社说，此举正是在欧盟与中国即将达成投资协议前夕。欧盟指希望中国确保充分尊重法治，建立公正的审判保证，并对所有报告的任意拘留案件，以及对人权维护者及其家人的虐待和酷刑，进行彻底调查。欧盟此一敦促没有提及是否影响与中国的投资协议前景。

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据法新社自布鲁塞尔报道，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）星期一呼吁北京当局立即释放异见律师李昱函及其他多名异见人士。由欧盟欧盟外交和安全政策高级代表博雷利的发言人所公布的一项公告，欧盟敦促中国遵守国际人权法。

欧盟还敦促中国遵守刑事诉讼法。

根据欧盟外交和安全政策高级代表博雷利所敦促中国立即释放受监禁维权人士和律师的提及名单，除了李昱函，还有余文生、黄琦、葛觉平，秦永敏，高智晟，伊拉姆·托赫蒂，塔西·旺楚克，吴淦和刘飞跃等多名异见者，并促立即释放。欧盟该文告指李昱函多年来一直维护中国的人权和法治，维护有关异见人士家属的权利。文告批评李昱函被羁押期间健康情况一直恶化。

根据欧盟外交和安全政策高级代表博雷利敦促说，欧盟希望中国确保充分尊重法治，建立公正的审判保证，并对所有报告的任意拘留案件，以及对人权维护者及其家人的虐待和酷刑，进行彻底调查。

据法新社，中国和欧盟之间就一项重要的投资协定进行的谈判，有可能达成协议即将签署。这一谈判于2013年11月启动，旨在相互保护欧洲在中国的投资和中国对欧盟的投资。