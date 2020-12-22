美国国会通过“西藏政策及支援法案”，重申藏人有权选择其精神领袖达赖喇嘛的接班人。西藏流亡政府行政首长洛桑森格今天对此表示欢迎，并称是藏人争民主的一项胜利。中国视流亡在外的达赖喇嘛是危险的“分裂分子”。如今美国国会再度表态支持藏人，可能使美中关系进一步紧张。

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据中央社今天报道称，美国会通过西藏法案，流亡政府首长说是藏人一项胜利。消息说，洛桑森格（Lobsang Sangay）告诉路透社，“西藏政策及支援法案”（Tibetan Policy and Support Act ，TPSA）获得美国国会参众两院通过，别具历史意义。

法案内容包括要求在西藏主要城市拉萨（Lhasa）设立美国领事馆、主张藏人享有绝对权利选择达赖喇嘛接班人，及呼吁保护西藏环境。法案也提议一项“水资源安全的区域架构”，及针对如何监督西藏环境的议题，促进藏人参与和中国的对话。

据法案指出：“中华人民共和国已完成水资源转移计画，每年从西藏高原转移数以十亿计立方公尺的水资源到中国，另准备多项计划准备转移更多水资源。”

中央社引述洛桑森格表示：“美国国会借由通过TPSA释出清楚响亮的讯息，那就是西藏仍是美国优先事项，美国也将继续坚定支持至高领袖达赖喇嘛和藏人行政中央（Central Tibetan Administration，CTA，即西藏流亡政府）。”