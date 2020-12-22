美国限103间中俄实体买商品和技术 港府飞行服务队亦列黑名单

美国商务部公布，把58间来自中国和45间来自俄罗斯的公司或机构列入实体黑名单，指上述实体与当地军方有联系，故此会限制上述实体购买美国的商品和技术，中国被列入黑名单的，主要是与航空航天工程有关机构，而被指与12名港人潜逃台湾途中被中国大陆海警截获事件有关的香港飞行服务队，以及由香港富商李嘉诚创立的长和系的子公司 - 和记奥普泰通信技术有限公司亦在黑名单上。

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外电早前报道美国正在草拟有关黑名单时，中国外交部已严厉批评，预料这份比草拟名单短的正式名单会令已经紧张的中美关系更加紧张，令特朗普班子遗留下来的反中共策略难以在下任总统拜登继任初期改变。

美国商务部21日在网页公布根据新定义而制订的首份军事终端客户(Military End User，简称MEU)名单，部长罗斯(Wilbur Ross)指出，这个新程序有助出口商、再出口商及国内转口商筛选客户，判断是否包括军事终端客户。任何美国公司欲与被列入黑名单者交易，均须就有关货品先取得商务部及其下的工业安全局发出的批准牌照。

为应对中国国防事业的「军转民」，美国扩大军事终端客户定义，把支持及为维修、生产军用物品作出贡献的任何人或实体纳入为军事终端客户，而不光是指军队和国民警察。

商务部指出，美国和全球伙伴共同合作，打击中国、俄罗斯及委内瑞拉为破坏美国军事计划而动用美国技术至关重要，包括被美国国防部确定与中共军方有关的实体。

从商务部的名单(https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-department-will-publish-first-military-end-user-list-naming)可见，受限制的中国机构和公司主要与航空和电子技术有关，例如航天动力技术研究、中国航空发动机集团有限公司属下八所机构等，而有关公司或机构遍及北京、新疆、西安、上海、沈阳、苏州、贵州、广州、河南、湖南及成都等地。

另外，香港的政府飞行服务队及和记黄埔首次进军中国信息产业而在重庆创建的和记奥普泰通信技术有限公司亦在名单上。商务部的公布没有解释个别机构或公司为何被纳入名单，但港府飞行服务队的定翼机曾在12名港人于8月潜逃台湾而被中国海警截获的水域上空盘旋，被质疑是协助香港警方监视12人到接近中国水域，让大陆公安采取行动，俨如将港人「送中」。然而，港府否认有关指控。

根据路透社报道，上述名单较之前草拟的少了十多间，包括中国商用飞机有限责任公司、科罗拉多的弓箭电子公司的香港子公司及以德州为基地的TTI Inc已被剔出正式制裁名单。