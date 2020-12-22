香港今起禁曾留英人士入境 专家称太迟 促留意法比荷丹疫情适时禁飞

继全球逾四十个国家因应英国出现传播力高七成半的变种武汉肺炎病毒而向英国「封关」后，香港亦由今天起禁止过去14日曾逗留英国逾两小时的任何人士入境，变相对英国「封关」，而国泰航空公司亦即日停飞英国，直至明年1月10日。但本月以来，已有5053人由英到港，以香港输入武肺病例有两成来自英国计算，有专家直指港府反应太迟，又指荷兰、法国、比利时及丹麦等欧洲国家已出现英国输入变种病例，促请港府密切关注，适时采取禁飞措施。

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至于赶及在昨天或本月2日期间由英国抵港人士，在完成14日检疫后，须额外强制留家7天，直至第19日或20日有第3次阴性检测结果，否则会被罚款5000港元(下同，折合约527欧元)。港府抗疫专家之一的袁国勇表示，英国9月或10月已出现变种病毒，目前已有二千宗确诊，故早已建议港府延长检疫期至21天，现时推出已是迟了。

食物及卫生局局长陈肇始昨(21日)早在记者会上表示，过去两周，香港有80宗输入病例，当中17宗来自英国，即英国占输入病例的比例达21%，而英国变种病毒来势汹汹，加上不少香港留英学生会回港渡假，故须对英国实施疫情以来最严厉的规定，「尽力做到滴水不漏。」她形容，香港疫情处于「最严峻、最关键时刻」，未来两周疫情发展除视乎能否堵截英国变种病毒输入，亦视乎市民能否减少跨家庭庆祝圣诞和新年。

一同出席记者会的香港大学医学院院长梁卓伟表示，暂时没在英国输入个案发现变种病毒株，会分析本月英国抵港者的确诊样本。他续称，根据港大团队推算，变种病毒传染力较现有病毒株强75%，一旦输入香港，可令疫情恶化。

随着港府宣布向英国「封关」至另行通告，国泰航空宣布，实时暂停往来英国航班，直至明年1月10日，旅客可以更改机票、把机票转成为国泰信用额或申请退款。

医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷今早在电台节目表示，英国的变种病毒早前已流入荷兰、比利时、法国及丹麦等国家，促请港府须因应当地疫情随时更新条例，限制部分国家的旅客抵港。他更认为，港府应把检疫期由14天延长至21天，并考虑在最后七天的检疫期内，加密旅客检测次数，尽早找出确诊个案。

香港昨天新增85宗武肺病例，7宗属输入个案，令病例增至8237宗。由于每天新增病例仍在高位徘徊，港府宣布，现时的社交距离措施将延至明年1月6日，包括2人限聚令和公务员在家工作等安排。港府抗疫专家许树昌认为，若未来一周的确诊宗数仍是高双位数，源头不明比例高，市面人流仍多，港府便须考虑缩短商店营业时间、关闭非紧急商店，最后甚至要考虑俨如禁足的居家令。