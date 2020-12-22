香港拨55亿元资助因疫情勒令停业行业 议会大骂但却迅速通过申请

香港防疫抗疫工作一向被批评为太慢太少，近日更出现有长者在等候检疫期间死亡事件，但港府向立法会申请涉及64亿港元(下同，折合约6.8亿欧元)的第四轮抗疫基金拨款，仍获议员质询7小时后，以绝大比例通过。港府预计，拨款中的55亿元可望在明年1月起分两期资助因疫情而被勒令停业的行业。

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港府为透过减少人流而达到防疫效果，勒令美容院、健身中心及派对房间等行业停业，而食肆则须于晚上6时后禁止堂食，其余时间亦只准两人同桌，以致收入大受影响，以致原本表示不会再资助雇主保就业的港府改变决定，申请第四轮防疫基金，在64亿元的拨款中，涉款55亿元的19项资助，会用以资助上述受政府措施影响的行业。

自民主派议员集体请辞后，立法会几乎只余下建制派议员，他们在昨日的财务委员会上，纷纷指责港府。当中，左派工联会议员麦美娟和经民联的林健锋指出，港府推出这一轮基金前，没有咨询工会和业界意见，以致未能帮助有需要的市民，包括中小企，以及须接受强制检测而「手停口停」的市民、跨境司机、文康导师等，强调港府必须提出有效措施，以及有针对性地协助有关行业的从业员。不过，工联会三人最终只是投弃权票，而林健锋则投赞成票。

另外，自由党党魁钟国斌在会上批评美容、按摩业没有感染群组却被勒令停业，指责港府不理解情况。对此，政务司长张建宗只是表示，要求美容业停业是痛苦的决定，声称明白业界在防疫措施方面已做到「加零一」，但为减少人流，需要忍痛制止。钟最后缺席投票。

张建宗响应其他议员批评时未有作出承诺，甚至是有议员要求张为多项检测延误事故向市民道歉，包括有人提交样本后十天仍未收到检测报告、有等待送检疫市民在家中等候三天后逝世，张建宗亦只是重申，向死者家人致以深切慰问和感到难过。

最后，拨款以32票赞成、1票反对、3票弃权下获得通过。而谢伟俊和民建联主席李慧琼等5名议员则缺席投票。