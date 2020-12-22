香港警方国安法搜捕反送中中枪中学生 曾志健藏身香港或已流亡扑朔迷离

香港中学生曾志健去年10月参加“反送中”运动期间遭防暴警察枪伤，其后被起诉一项参与暴动罪及两项袭警罪。，但他今天没有如期出庭，法庭向他发出拘捕令。今年10月有4名“反送中”运动示威者曾进入美国驻港澳总领事馆寻求庇护，但遭拒绝，其中一人是中枪学生曾志健，他目前正在某处匿藏。中央社引述帮助流亡海外港人的英国组织“Friends of Hong Kong”今天发表声明，指去年10月在“反送中”示威中枪的学生曾志健与他人正在流亡，自由地生活。

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港反送中中枪学生失联 法庭发出拘补令

最新更新：2020/12/22 16:40

据中央社今天引述消息报道，香港中学生曾志健去年10月参加“反送中”运动期间遭防暴警察枪伤，其后被起诉，但他今天没有如期出庭。今年19岁的曾志健于去年10月1日在荃湾参加“反送中”示威时与防暴警察发生冲突，期间他试图反抗及攻击防暴警察时，遭对方开枪射中左胸。

曾志健其后被起诉袭警及暴动罪，案件去年10月聆讯时，他曾经出席，但案件今天再次在区域法院审理时，他没有出庭，遭法庭发出拘捕令。根据警方的资料，曾志健自10月24日向警方报到后便失去影踪。

同案另一名被告香港理工大学博士生邱宏达被控暴动罪，辩方申请押后至明年2月2日审理，以便与控方商讨相关事宜，获法官接纳。

该报道引述英文南华早报今天消息，今年10月有4名“反送中”运动示威者曾进入美国驻港澳总领事馆寻求庇护，但遭拒绝，其中一人是中枪学生曾志健，他目前正在某处匿藏。曾志健接受该报访问时证实在某处藏匿，但没有透露藏匿地点。

消息说，今年10月有4名“反送中”运动示威者曾进入美国驻港澳总领事馆寻求庇护，但遭拒绝，其中一人是中枪学生曾志健，他目前正在某处匿藏。

据英文南华早报今天说，没有出庭的曾志健以视讯方式接受了该报访问，但对方没有透露身在何处，而该报也没有说明曾志健没有出庭的原因。据消息说，在访问中，曾志健证实10月27日与另外3人进入美驻港领馆寻求庇护，但遭拒绝；遭拒绝后令他感觉“从天堂走向地狱”，而他当时十分担心遭当局以港区维护国家安全法起诉。

据曾志健说，去年他受枪伤时，港区国安法不存在；有了国安法后，当局的压逼加剧，香港局势愈来愈差，他不能再留港。该报引述曾志健回忆说，他们试图进入美领馆的前一天，曾与美领馆职员沟通，获得的讯息是馆方会“开门”给他们。

此外，他们4人原先计划与前学生动源召集人钟翰林于当天早上进入美领馆的，但钟翰林当天遭警方逮捕，以致他们一度放弃计划。

曾志健说，其后他们与某方通话后，对方鼓励他们不要放弃计划，于是他们进入美领馆，但一个小时后，馆方表示不能帮助他们，要求他们离去。

该报道说，10月27日早上，警方拘捕了钟翰林等3名前学生动员成员，指他们违反港区国安法。

据中央社今天报道称，海外组织指中枪港生曾志健正在流亡。

帮助流亡海外港人的英国组织“Friends of Hong Kong”今天发表声明，指去年10月在“反送中”示威中枪的学生曾志健与他人正在流亡，自由地生活。Friends of Hong Kong今天下午透过脸书代曾志健发表声明强调，为了抵抗极权而做的所谓罪行，任何刑罚都不应被接受，“认罪和坐牢都不应出现在我们的选择之中”，他们一定会找方法继续奋斗下去。

据声明表示，曾志健和他的战友曾在10月27日到美国驻港澳总领事馆求助，“他们正在流亡，自由地生活中”。

中央社引述该声明又指出，曾志健的女友在“Friends of Hong Kong的”协助下，正在英国展开新生活。