传禁香港地区民意代表选特首 民主派：反映北京要绝对控制 料逾百人会遭DQ

中国人民代表大会常委会正于北京举行会议，法工委正副主任均拒绝响应会否讨论报传取消117名区议员选举香港特首的权力一事，但有香港民主派区议员表示，北京取消负责选举特首的选举委员会中的区议会议席是意料中事，反映北京要绝对控制特首选举，不惜以削弱特首代表性作代价；并预料最终会有超过一百名区议员会被取消区议员资格。

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负责提名香港特首选举及投票的选举委员会，现时由来自四个界别的1200人组成，当中政界的300人中，117人来自全港18区区议会，过往一直由建制派把持，但由于民主派在去年底的区议会选举中取得超过八成议席，令民主派可能全取相关议席，加上民主派人士循其他界别晋身选委会，令民主派可能掌控近500张票，对特首人选有巨大影响力。其后已有政界人士预料，北京会更改选举制度以巩固其控制权。

及至昨日，数个建制派传媒引述消息人士称，北京有意取消特首选委会中的区议会选委议席，并要求区议员宣誓，不符合资格者将被取消区议员资格。正于北京举行的人大常委会会议将会讨论有关事项。

对于相关未经证实的消息，仍然保留油尖旺区议员身份的前立法会议员涂谨申表示，风穴来风，未必无因，相信是有人在酝酿事件，认为这是北京政府欲对选委会把持绝对控制权，以确保他们的「祝福」人选可以胜出，但代价是代表性受到削弱。他解释，而由于过往区议员以建制派占多，北京亦欲藉由三百万选民选出的区议员互选代表加入选委会以增加特首的代表性，故此便有区议员代表港人选特首的安排，但中国官员现时只要求绝对控制，于是便撕破脸皮，根本不会管有关措施会令选民人数减少，造成民主倒退，总而言之，就是中共自己「玩晒」。

另外，亦有报道引述消息指，人大常委会将处理区议员资格问题，订明区议员需要宣誓，并预料会有大量民主派区议员会被指未能符合宣誓内容而遭褫夺资格(DQ)，空缺由港府委任人士填补。对此，荃湾区议员岑敖晖今早在电台节目表示，这是预料中事，相信北京会势在必行，藉此扑灭反对派在体制内的声音，确保安全系数提至最高。

岑敖晖预料，可能会有过百名区议员被褫夺资格，但他嘲笑北京针对区议员是太看重他们，因为区议会只是一层咨询架构，区议员难以危害国家安全，若当局取消民主派区议员的资格，只反映当权者不能容纳半点反对声音，是要赶尽杀绝。

他忧虑，若由委任人士出任区议员，居民意见将被忽略，因为委任区议员只须向委任他们的负责，而不是选民。

另一民主派区议员袁嘉蔚亦在电台节目中表示，港府一直在「搬红线」，早已预期难以完成4年任期，而观乎北京和香港政府的不断打压异见人士，并透过拒发资源来营造民主派区议员无用的错误印象，认同议会路线难以再走下去。

她估计，一旦被取消区议员资格，将会对居民产生巨大影响，包括缺乏资源继续跟进手上的个案，但她仍然会努力以可行方式继续服务市民。