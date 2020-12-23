冬天：中国数千万人断电 长沙人徒步攀登高楼 上海广东当局自有解释

入冬以来，中国数千万居民面临断电和电力定量配给的局面。湖南江西浙江等地都出现了局部断电。上海和广东也一度断电，但当局另有解释。目前北京与堪培拉关系紧张，澳洲煤炭进口受到北京当局抵制，导致煤炭价格上涨…

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法新社22日发自北京的报道指，尽管中国正处在冬季，由于煤炭供应有限和环保目标，数千万中国人正面临当局断电。据中国的新闻媒体和当地政府报道，湖南、江西中部和浙江东部的居民、工厂和企业都受到电力限制的影响。

总部位于赫尔辛基的能源与清洁空气研究中心（CREA）的米利维尔塔（Lauri Myllyvirta）表示，中国在冠状病毒疫情事件后的经济复苏，是由建筑等能源密集型行业推动的，这给电网和煤炭供应带来了压力。

12月初，湖南当局下令每天关闭数小时建筑物的照明，并限制娱乐场所的供暖。当局承认，该省正面临电力不足的问题，而断电的原因，据说是由于特别寒冷的气温（预计降至-10度），而导致对电的需求量上升。

湖南的省会长沙的员工们都在抱怨，由于高楼里没有电梯，他们被迫徒步攀登到自己要去的楼层。其中一人在社交网络微博上讽刺道： "办公室的暖气已经关了（......）过年前，气温会降到零下8度。我会不会被冻死？"

在浙江省，一些工厂被勒令停产，路灯照明在夜间被关闭。法新社引述当地媒体和一些网民的说法称，此举却是为了减少排放。并说，这些断电事件显示，中国被迫在居民的需求与环境承诺之间找到平衡。

广州上海断电 当局解释

广州在12月21日出现了大范围停电。据中国网民透露说，“夜班回家路上突然街上路灯周边楼房全部关灯，回到家看到对岸居然灯火通明。”

有广州荔湾区的居民称，从21日０时开始，小区停水、停电，手机网络也失去信号。到了凌晨1点30分左右，网络恢复正常，但停电依旧持续。也有网民说，“洗澡洗到一半突然停电了，一家人都在等。” 一位网民晒出窗台外的高楼一片漆黑的照片。也有人贴出自家吊灯突然熄灭的视频。有网友表示在停电后不久，水也给停了！

广州供电局官方微博发布的解释说，12月21日凌晨0：00左右，因设备故障，影响广州三元里、罗冲围一带部分用户用电。广州供电局紧急抢修，经一个多小时的努力，恢复了全部受影响用户供电。

广州断电同一天，上海传出停电通知。据东方财富网12月21日报道，当晚，网上流传一篇“上海明日停电通知2020.12.22的文章，让市民困扰。联系到近期湖南、浙江、江西等地电力吃紧的情况，网民担心上海是不是也出现了缺电的情况，需要限电、拉电。该报记者说，该报从国网上海市电力公司了解到，这份通知涉及的断电范围都是进行计划内的“安全检修”，属于日常的电网维护。

一些网民的留言对这个官方说法半信半疑，有位网民表示：这是“此地无银三百两”。还有网民说：“那是因为煤价涨了，只能检修了”。也有人表示：不说缺电，而是发电的成本高了。另一位炒股的网民则判断：“无风不起浪，买煤炭股不会错”。

据中国国家发改委周一表示，中国的电力供应 "大体稳定"，并承诺将增加煤炭供应。据法新社说，也有人在互联网上怀疑，在北京与堪培拉外交危机的背景下，中国这场断电，可能与中国政府对澳大利亚煤炭进口制裁有关。金融信息公司路孚特Refinitiv的分析师Yan Qin在表示“中国对澳洲煤炭进口限制措施影响不大的同时指出，中澳紧张局势引起了商品市场的严重担忧，从而推高了中国的煤炭的价格。