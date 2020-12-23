民调：港人身分认同高位下降 学者料与国安法和移民有关

香港民意研究计划的持续调查显示，按认同感、重要性或认同指数排名，自认是「香港人」的比例在各种身份认同中继续排首位，但认同指数下跌至79.5分，但自认是「中国人」身份的认同指数并无因此上升，只维持在54.9分，而对「中国人」的重要性评分更只有5.4分，是2008年有纪录以来新低。负责调查的学者估计，《港区国安法》的落实令年轻人自觉没有前途，亦令移民人数增加，以致港人的身份认同下跌。

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根据英国内政部的最新公布，今年头三季有424人入籍英国，接近去年全年人数，但以每季有百多二百人入籍推算，今年入籍英国的全年人数不会少于500，肯定是近五年之冠。此外，向英国申请庇护的人数亦由去年第四季起激增，而今年首三季已有44宗，较去年全年的13宗多逾两倍，近八成更是在国安法落实后的第三季提出申请，当中一名申请者是18岁以下少年，而前香港众志主席罗冠聪则是最新的申请者，并未包括在上述数据中。

香港民研在本月上旬以随机抽样方式访问1009人，结果显示，若将「香港人」和「中国人」身分对立提昭方式，让市民在四种表述中选择自己最认同的身分，最多人最认同的身份是「香港人」，有44%；其次是「中国的香港人」(25%)；余下是「中国人」(15%)及「香港的中国人」(14%)。换言之，有近七成受访者认为自己是广义的「香港人」，较半年前下跌六个百分点；而认为自己是广义的「中国人」的，只有近三成人，较半年前上升五个百分点。

若以独立身份提问，结果显示，无论是按认同感、重要性或认同指数排名，「香 港人」身分仍然高踞首位，若把有关数据订定「认同指数」，以100 分为满分，则「香港人」的身份认同指数是79.5分，其后依次是「亚洲人」(70.1分)、「世界公民」(66.5分)、「中华民族一分子」(60.7分)、「中国人」(54.9分) 及「中华人民共和国国民」(49.3分)。与半年前对比，只有「香港人」 身份的各项指标录得明显下跌。

对于「香港人」身份认同指数较半年前下跌3.6分，出席记者会的香港民意研究所副行政总裁钟剑华博士估计，香港过去半年最重大的事件是《港区国安法》的落实，此法令三十岁以下的年轻人自觉没有前途，而英国内政部昨日公布的数据亦显示，港人申请入籍和政治庇护的人数均有上升，今年头三季的总和已等于去年全年人数，相信政治因素和国安法是港人身份认同下跌的原因。

他更指出，在这项调查开展时的2008年，自认是「中国人」的人数比例略略高于自认是「香港人」的比例，但十多年下来，不单情况逆转，而且自认是「香港人」的比例已较自认是「中国人」的高约25个百分，这都是拜政权及其操控的媒体把两种身份对立而造成排斥的结果。

出席同一记者会的另一名大学副教授钟伟强亦指出，值得注意的是，「香港人」和「中国人」的身份认同一般是一升一降的互补现象，但今次却是例外，港人身份认同下降之余，中国人的身份认同却未见上升。但他不愿猜度港人身份认同下降的原因。