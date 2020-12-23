特朗普否决国防授权法案 称法案是送给中俄的"礼物"

美国总统特朗普周三否决了参议院通过的国防授权法案。特朗普称，该法案是送给中国和俄罗斯的"礼物"，与美国优先的国家安全及外交政策背道而驰。

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法新社消息，特朗普周三行使总统否决权，否决了参议院以压倒性多数通过的2021年财政年度的《国防授权法案》。特朗普表示，"这项法案没有包括关键的维护国家安全条款，与我的政府以美国优先的国家安全及外交政策背道而驰"。特朗普表示，这项法案是送给中国和俄罗斯的"礼物"。

特朗普此前曾在推特上指中国是美国国防授权法案的最大赢家，并威胁将否决这项法案。 总值7400亿美元的国防授权法案有多方面涉及中国，其中确定启动的“太平洋威慑计划”被视为旨在威慑中国，加强美国在亚洲的防御姿态。

法案于本月11日在参议院通过后，特朗普有10天的时间决定是否要签署成法，否则法案在10天后自动生效，无需特朗普签署。 法案在参众两院获得超过三分之二的议员支持，足以推翻特朗普的否决权。

另外，特朗普周二威胁称，不会签署一项8,920亿美元、包含美国民众急需的援助金的新冠纾困议案，他称该法案应该进行修改，提高刺激支票的金额。

美国政府的运作在12月28日之前依靠临时拨款，等待2021财年1.4万亿美元的联邦支出获得通过，这也是该法案的一部分。 如果不能通过另一套权宜法案，或者是推翻特朗普对该立法的否决，可能导致政府部分关门。

特朗普表示，他希望国会将对单人的补助金额提高至2,000美元，对夫妻的补助提高至4,000美元，而不是目前法案中“低得可笑的”向每个人提供600美元补助。 特朗普还抱怨在这项为美国政府拨款的法案中有一些其他支出。