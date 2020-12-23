美国新增制裁5所中国高校 “国防7子”全上榜

中国再有5所高校被美国增补到实体制裁清单。中国网民发现，至此，中国的“国防7子”全都入选。被列入制裁清单之后，从美国企业进口产品需获美国当局的批准，形同技术封锁。不过也有分析指，中国或许能以其他名义，通过其他途径绕道获得敏感技术。

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美国商务部长罗斯12月18日就美国商务部因“侵犯人权、南海军事化和窃取美国商业秘密”而将77个中国实体发表声明。中国网络多个消息源找出新上榜的5所中国高校：北京理工大学，北京邮电大学，南京航空航天大学，南京理工大学，天津大学。

加上今年5月上榜的13所中国高校，目前共有18所中国高校被列入美国商务部的制裁清单。其中囊括被中国国内称为“国防7子”的中国高校。

这七子除最新上榜的北京理工大学、南京航空航天大学和南京理工大学之外，还有上次入选的西北工业大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学，哈尔滨工程大学。据介绍，上述高校分别参与中国军工，兵器，装备，航天，电子信息、化工与材料等项目。

据介绍，被美国列入实体制裁清单的企业或高校，如从美国企业进口产品，需经美国当局的批准，形同技术制裁。之前，华盛顿为防止美国高科技被盗窃，已禁止有中国军方背景的一批高校的学生和研究人员进入美国高校某些敏感领域。不过，有分析指出，中国或可利用其它高校或单位，通过其他国家，规避美国的制裁。