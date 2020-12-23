英国与欧盟"接近"达成英国脱欧后贸易协议

在经过10个月的紧张谈判后，英国与欧盟周三"接近"达成英国脱欧后的贸易协议。法新社援引来自欧盟消息称，谈判已处于最后阶段，另一渠道获悉，双方有望周四达成贸易协议。

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法新社报道，自本周一开始，英国脱欧后贸易协议由英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩亲自商谈，两人已多次通电话，力争在本月底英国脱欧前就达成协议做最后尝试。

关于欧盟渔民进入英国水域的捕鱼权和商业竞争规则争议仍然是主要障碍。据一名法国官员周三表示，过去两天以来，英国在脱欧贸易协商中做出重大让步。这位消息人士告诉路透社："过去48小时协商期间，英国方面已做出重大让步。"消息人士表示，在捕鱼权方面，英方最新立场跟一周前大不一样，但他未多做说明。当时英国提议欧盟获准进入英国水域3年，同时减少80%捕捞额度。

据法新社援引欧盟外交人士表示，双方已"接近"达成协议；而另一名外交人士则告诉法新社：协议有可能在周三晚间或周四达成。

路透社此前引述欧盟委员会的消息报道，谈判仍在继续，但处于最后阶段。英国政府消息说，谈判仍在进行。 路透社并引述三位消息人士称，如果达成协议，欧盟成员国已开始准备相关程序，以便明年元旦起执行协议。由于没有足够时间让欧洲议会通过英欧协议，所以欧盟成员国将通过由下月１日生效的临时适用协议。