英国发现南非新变种病毒更具传染力

英国周三新增3万9千多人确诊再创新高。英国宣布，英格兰东部和东南部更多地区从周六起实施最高的第四级疫情防控措施。 英国又发现南非新变种病毒，同样更具传染力。德国实施强制封锁一周后，单日死亡人数近千创新高。

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英国周三新增新冠病毒死亡691例，确诊人数再度突破3万人。英国卫生大臣汉考克表示，新的变种病毒正以危险的速度传播，他宣布更多地区从26日起实施最高的第四级疫情防控措施。这些地区包括英格兰的萨塞克斯郡、牛津郡、诺福克郡和剑桥郡等，将影响600万人，令居住在第4级警戒地区的人口增至2400万人，约占英格兰总人口的43%。

另外，英国又新发现一种来自南非、更具传染力的新变种病毒，让南非从一天新增3000例确诊暴增到一天9500例。英国政府已对南非祭出旅游禁令，并呼吁过去2周到过南非的人自我隔离。

英国此前发现2019冠状病毒疾病变种病毒，传染力增加70%。不过，英国卫生大臣汉考克周三下午召开记者会表示，在英国又发现了一种更具有传染力的新变种病毒，感染的两例都曾到过南非。

汉考克表示：这种新变种病毒非常令人忧心，因为它同样更具传染力，而且比在英国发现的新变种病毒更进一步突变。他表示，任何在过去2周到过南非，以及任何曾和这两人有过接触的人，都必须立即自我隔离。

据英国每日邮报报导，南非的新变种病毒相较于其他变种病毒，可能在年轻族群当中更具传染力。现已发现新感染患者平均年龄较轻。 南非卫生部长姆希齐表示，新变种病毒似乎传播更快速，但目前还无法得知是否会加重病情，以及是否会让疫苗失效。 报导指出，南非目前有超过8500人感染住院，超越8月高峰期的8300人，其中多达90%感染新变种病毒。

另据法新社报道，目前已有近50多个国家禁止来自英国的游客入境。而包括英国、德国、瑞士、土耳其、以色列等都已经禁止南非客机入境，试图遏止病毒传播。

另据法国卫生部周三晚间通报，法国周三新增确诊近15000例，确诊人口比例占总人口的4.3%。在12月8日，这个比例曾一度达到6.4%。重症患者人数为1701人。新增死亡278例。法国卫生部门担心，即将到来的圣诞新年假期会再创确诊高峰。

另据德国政府周三通报，德国新增死亡病例达962例，创单日新高纪录。德国16日起实施强制性封锁政策，迫使大多数商店、理发店和其他服务机构停业，各级学校停课。