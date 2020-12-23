许章润称家附近新装多部监控探头 形容被全方位伺候

自北京方面消息，清华大学法学院前教授许章润近日撰文表示，自家居住小区最近安装数十个监控摄像头。

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据香港电台报道，许章润以《我家门前探头多》为题发表文章，指小区位于北京六环外，住所50米半径内便有9个监控探头。他引述安装监控探头的工人指，新产品除了能盯人，还能听声。许章润形容被十面埋伏、百般体贴、千般殷勤、万分周到，全方位侍候。他写道，“因有一个探头眺望西南，将寒舍撇开不管不顾，故尔至此共计九个探头，十面埋伏，百般体贴，千般殷勤，万分周到，全方位伺候。”许章润的文章批评当局用纳税人的血汗钱安装监控系统，设计监控探头的科技公司、生产设备的上下游厂家、安装系统的包工头，都赚得盆满钵满，最后让每个人都时时处处、春夏秋冬生活在镜头下。

许章润称，“我家门前探头多，而一想到探头后面有双眼睛阴鸷森森地整天价儿在盯著你，在照看你，心里甭提多舒服。有时候不免瞎想，那可能是双倦怠浑浊的眼睛，因整天盯著荧屏而充满血丝，也充满怨愤。也可能明眸清澈，如同他或者她那稚气未脱的脸庞，自认为明白这份工作的意义，为身为一颗螺丝钉纳入这部庞大机器而自豪。更有可能的是一副飘忽的眼神，一颗恍惚的心神，一腔麻木不仁的精神，它们聚集堆砌于一具痴肥的肉身。但无论是哪种情形，那里有一部机器在运作，那里有一双人眼在盯梢，则必定无疑也。”

此前，许章润因言获罪被指嫖娼遭开除教席，他早前否认指控，并聘请律师希望透过司法程序解决纠纷。近年一直遭当局禁止出境的他，其后获美国哈佛大学费正清研究中心聘为研究员。