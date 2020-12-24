入境香港检疫期最长可达28天 英国变种病例在港首现

因应在英国出现变种，亦有病例是在14天潜伏期后病发，港府修订规例，赋权食物及卫生局长在未来一年内，可因应情况，把检疫期由14日延长至不多于28天。另外，港府亦修例，授权食卫局长可批准紧急使用武肺病毒疫苗，并成立保障基金，以便经济支持因接种疫苗后出现严重副作用而生计受影响人士。不过，有关安排是否获得支持，端赖港人是否愿意接种，而经过上次自愿普及检测反应未如理想，特首林郑月娥拒绝为接种人数订下目标，只强调已订购足够疫苗让市民接种。

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经过重复测试，卫生防护中心昨(23日)午证实，两名由英国返港的确诊学生的病毒基因排序与英国的变种病毒脗合，是香港首次发现这种传染力比一舨般武肺病毒高七成的变种病毒。患者于本月7日和13日乘机返港，与他们一起返港的三名同学，其病毒会再次检测。

另外，林郑月娥昨天傍晚率领一众高官召开记者会，公布已成功洽购英国阿斯利康药厂750万剂疫苗，连同早前达成协议的中国科兴灭活疫苗和中国复星与德国药厂BioNTech合作的mRNA疫苗，即已订购2250万剂疫苗，供市民分阶段接种。她透露，将尽快物色第四款疫苗，数量同样是750万剂，希望提供足够香港两倍人口使用。优先接种的，会是年满60岁长者、长期病患者、医护、安老院及残疾院舍员工，中数可能达200万至300万人。

不过，优先人士接种的日期可能需要延迟，因为原先可望最先于下月抵港的中国科兴疫苗，其在巴西进行的第三期临床试验数据需押后15天公布，港府抗疫专家之一的许树昌教授今早在电台节目中指出，科兴疫苗可能未能如期下月供港，估计最快也要等到明年2月才会到港，原订2、3月开始接种的日期亦要延迟。

他续称，由复星与德国药厂BioNTech 合作研发的疫苗，现时看来较大机会最早到港。

对于有专家指，一个国家或地区须有七成人口接种疫苗方可有效控制武肺疫情，港府会否以此为目标？林郑月娥拒绝为接种人数订定目标，而许树昌亦只是说，若只有少数人接种疫苗，小区仍然会有人不时受到感染，可能会出现区域性爆发，这对小区防控的帮助不大，呼吁市民尽量接种疫苗。

不过，网上仍有不少评论质疑中国制造疫苗的可信性，有医护界人士更表明不会接种，甚至是香港大学医学院院长梁卓伟昨日亦表示，不需强制医护接种，但他给出的理由是，接种后亦不一定能保护不受感染，例如阿斯利康疫苗部分剂量的保护率达九成，但只是保护不发病，接种后不感染的比例只有57%。

港府9月时曾在北京的中央政府支持下展开自愿性的普及小区检测计划，数次延长检测日期到14天后，有接近180万人完成检测，与许树昌期望有500万至600万人参与的期许相差甚远，他在计划前更表示，若只有百多万人参与，作用不大。有评论认为，这是市民不满港府的变相公投。