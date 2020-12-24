兴奋剂：瑞士联邦法院取消对孙杨的禁赛 要求换审判员

根据瑞士联邦最高法院周四发布的新闻稿，瑞士联邦最高法院已推翻国际体育仲裁法庭（CAS）2月份宣判的中国游泳运动员孙杨停赛8年的决定，国际体育仲裁法庭将不得不再次进行仲裁。

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瑞士联邦最高法院周四发布简短的声明表示，联邦法院批准了孙杨以“国际体育仲裁法庭的仲裁员有偏见为由"提出的请求。国际仲裁法庭的决定被撤销。国际仲裁法将不得不以不同的审判员，来对孙杨案进行再次裁决"。

国际体育仲裁法庭今年2月28日宣布对世界反兴奋剂机构（WADA）起诉孙杨的裁决：禁赛八年，即日生效。当时国际体育仲裁法庭秘书长Matthieu Reeb解释做出这一裁决的理由说，陪审团一致认定，药检人员遵守了所有的要求。而涉案运动员没有对销毁自己血样的行为做出有效解释。所以孙杨伪造药检的行为违反了反兴奋剂规定。鉴于这是他第二次违反反兴奋剂规定（2014年曾因药物问题遭禁赛），且不存在情有可原的理由，因此陪审团做出禁赛八年的裁定。

28岁的孙杨是中国头牌游泳选手，他曾在2012年和2016年奥运会获三个金牌，11次获世界级冠军。但是因兴奋剂事件他遭到国际同行的反感。

2019年1月，国际泳联反兴奋剂委员会的一份爆炸性报告证实，中国游泳运动员孙杨在2018年9月的一次突击检测中，用锤子销毁了自己的血液样本。

世界反兴奋剂机构（WADA）就孙杨砸毁自己血样事件向国际体育冲裁法庭提出上诉。之前，国际泳联曾以“程序瑕疵”为孙杨开脱，使孙杨得以参加2019年7月的韩国光州世锦赛。