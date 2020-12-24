北京领导「高度关注」香港抗疫促「清零」 特首否认北京表不满但即加强检疫执法

被指是中国境内武汉肺炎疫情最严重的香港，其官员遭卫生健康委员会副主任雷海潮发话，「中央领导同志……高度关注香港疫情形势和防控工作」，卫健委将支持港府早日使市民生活和经贸活动回归常态。政界不少人认为这反映北京政府不满香港特首林郑月娥的抗疫工作，但她本人否认，声言这是北京的中央政府对香港防疫工作的支持，并非是发出指示。不过，港府今早突击到强制检测社区执法，而特首和另一高官更破格先后到场视察，期望达到「须检必检 小区清零」。

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香港特首林郑月娥本月中旬到北京述职的行程突然推迟之后，建制派传媒纷纷指事件与中央不满其抗疫防疫工作有关，及至前(22日)天上午，经传媒揭露，公众才获悉港府二把手的政务司司长张健宗率领港府官员和抗疫专家赴深圳与卫健委官员会晤，港府于晚上发稿证实交流事宜，但内文强调张建宗对北京支持的感谢。部分传媒则引述与会消息人士指，虽然建制派促请港府进行全民检测，但中国官员没有提出这要求，而是希望港府订出疫症「清零」的计划和落实细节。

事隔一日，卫健委发稿，指疫情交流会有四十余名官员和专家出席，并引述与会专家指，认同战胜疫情，「需要政府组织、科学防控和民众参与」。而副主任雷海潮则表示，「中央领导同志十分关心香港市民的生命安全和身体健康，高度关注香港疫情形势和防控工作」，卫健委将全力支持港府开展科学精准规范防控，早日使港人生活和经贸活动回归常态。

林郑月娥昨在记者会上被问及卫健委的言行是否表示北京不满其抗疫工作时表示，这是北京因应她早前向中央政府寻求协助的持续支持香港措施，强调会议不是北京向她发出指示，至于尽快做到疫症在社区「清零」，则一直是港府目标，但她拒绝说明如何才算「清零」。