委托律师料12港人案元旦前后开审 但家人仍未有消息

12名港人涉嫌潜逃台湾时被大陆公安拘捕一事，深圳盐田检察院上周公布会正式起诉其中十人，受其中一名港人家属委托的中国律师卢思位估计，案件应在明年元旦前后开庭，明年1月有审判结果，料会轻判，乐观的话，所有被告可望在春节前被遣返香港。不过，家属仍未接获开庭日期，望当局至少在开庭前16日公布，以便他们通过检疫到深圳旁听。

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卢思位昨(23日)天撰文，指法院立案后，一审应在两个月内有判决，「考虑到2月12日是农历年春节等因素」，他估计案件会在明年元旦前后开庭，更不排除开庭当日宣判裁决结果。

他续称，涉嫌偷越边境罪的8名被告的官派律师将会做「轻罪辩护」，有关被告很可能面对拘役，即是在拘役所、看守所，而非监狱执行，期限会在6个月以下，更可能是关押多久便判多久，以致判刑后便刑满，但可能要留在中国内地十天，确定检察院和被告均不上诉才可回港。至于涉嫌触犯组织偷越边境罪的邓棨然和乔映瑜，一旦罪成，实刑当然要在中国服刑，但上上之策是法院裁定被告判囚两年但缓期执行，若中港双方就如何在港执行缓刑达成司法协作，二人亦可回港，故此乐观估计，所有被告会在春节前全部被遣送回港。

至于没有被起诉而会举行不公开听证的两名未成年港人廖子文和黄临福，卢思位认为，按程序，犯罪的未成年人若有悔罪表现，检察院可以在附加条件的情况下不予起诉，预料检察院今次亦会如此，并把二人移遂送回港。

不过，至少三名家属表示未收到开庭通知，有人前日向「官派律师」查询，仍然不得要领。他们重申，主当局尽早公布开审日期，以便他们有足够时间进行检疫，建议的提早日期由开庭前16天到20天不等。