新冠疫情蔓延的阴影下世界各地迎来"平安夜"

世界各国在新冠疫情蔓延的阴影之中迎来"平安夜"，新冠病毒大流行使合家团聚的圣诞节与往年不同。刚刚解除隔离的法国总统马克龙呼吁民众，圣诞节假期要重视疫情防控，遵守佩戴口罩等防疫规则。英法海陆交通圣诞节期间维持开放，以舒缓大量受阻卡车。

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法国总统府周四称，此前确诊感染新冠病毒的法国总统马克龙，已经无相关症状，根据规定，马克龙可以解除隔离。总统府指，马克龙在隔离期间，保持远程办公，继续处理国家事务。

法国卫生部周四晚通报，法国周四新增确诊21634例，新增死亡292例。马克龙呼吁民众，在圣诞节假期，要重视疫情防控，遵守开窗通风、佩戴口罩及勤洗手等防疫规则。

为了疏通数以千计被阻塞在英法边界等待入境欧陆的卡车，英国政府周四表示，今年圣诞节期间，英国和法国间的海陆交通将维持开放。由于英国出现新冠病毒变异新型病毒，导致双边交通大塞车。 法新社报导，由于法国要求从英国入境者必须通过新冠病毒检测，导致数千名欧洲卡车被困在英国横渡英吉利海峡的主要港口多佛尔港等待检测。他们周三已在车上度过第4晚。

据英国运输部的说法，截至周三傍晚约有6000辆卡车等待过境，其中有3750辆停在英国东南部肯特郡病毒检测地点的曼斯顿旧机场，其余则卡在附近道路上。

另外，德国发现与英国相同变种新型冠状病毒。德国西南部巴登-符腾堡州卫生部门表示，一名女子本月20日由英国伦敦坐飞机抵达法兰克福探亲，抵达后在病毒测试呈阳反应。她的样本被送往专门实验室进一步分析后，验出在英国发现的变种病毒。 这名女子在机场由家人驾车接走，一直在住所隔离，出现轻微病征。她的3名密切接触者已被隔离。

英国发现变种新冠病毒后，多国切断与英国的交通往来，德国周二延长对英国的入境禁令至下月6日。

而英国流行病学家表示，变种病毒恐已遍布大多数欧洲国家。伦敦帝国学院教授兼传染病流行病学家佛格森表示，在英国发现的快速传播新变种病毒，"几乎可以确定"已经遍布"绝大多数"欧洲国家。

意大利周四新增1万8千多宗新型冠状病毒确诊个案，比前一天上升，累计个案突破200万宗，新增505人死亡。 意大利成为全球第八个确诊病例超过200万的国家。