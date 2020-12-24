欧洲各国领导人欢迎英欧达成贸易协议

英国与欧盟经过多轮激烈谈判终于在周四圣诞节前达成脱欧后的贸易协议。英国首相约翰逊向欧盟表示：英国将成为欧盟的友邦，盟国及"头号大市场"；英国政府声明形容这是"英国有史以来规模最大的双边贸易协议"；法国总统马克龙表示，这是欧洲团结与坚定信念的成果。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这是一份公平、平衡的协议，英国将成为可信任的伙伴。欧洲议会将明年决定是否批准欧盟和英国达成的贸易协议。

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英国首相约翰逊祝贺英国与欧盟在英国脱欧前一周达成的贸易协议。约翰逊表示，这项协议意味着(英国与欧盟）新的稳定关系的确立。英国将成为欧盟的朋友，盟国以及“头号市场”。约翰逊认为, 英国和欧盟之间达成了一项加拿大式的全面自由贸易协议。

英国政府随即也发表声明，形容这是英国有史以来规模最大的双边贸易协议，涵盖去年6680亿英镑贸易额。协议同时确保英国不再受限于欧盟规定，欧洲法院不再扮演任何角色，代表英国从2021年1月起，在政治及经济上将完全自由。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这是一份公平、平衡的协议，将确保公平竞争，使欧盟的利益得到保障。她又说，英国将成为可信任的伙伴。冯德莱恩在记者会上说，英国和欧盟将在气候变迁、能源、安全和运输等共同关切领域继续合作，欧盟与英国有相同的利益。她说，欧英是长期盟友，将继续携手向前。

法国总统马克龙在英国与欧盟达成这项历史行协议后表示，这是欧洲团结与坚定信念的成果。马克龙在推特上表示：“与英国达成的协议对于保护欧盟的公民，我们的渔民及劳动者至关重要。马克龙说，欧洲将朝着强大团结的未来稳步向前。

欧盟英国脱欧谈判代表巴尼耶表示，"今天终于与英国达成贸易协议共识，结束过去9个月谈判，在整个谈判中，保护欧盟的利益一直是首要之务，接下来是欧洲议会和欧洲理事会需对这项贸易协议表达是否同意。

爱尔兰外长科文尼相信，贸易协议可保障爱尔兰利益；苏格兰首席大臣施雅晴表示，脱欧在违反苏格兰意愿下发生，没有任何协议可以弥补脱欧对苏格兰造成的损失，他认为苏格兰是时候成为独立欧洲国家，决定自己的未来。

德国总理默克尔也欢迎贸易协议，认为具有历史意义。

意大利总理孔特表示，达成协议是好消息，欧洲公民及企业的权利和利益得到保障，英国将成为欧盟和意大利的核心伙伴及盟友。

欧洲议会主席萨索利周四表示，欧洲议会将仔细分析欧盟和英国达成的贸易协议，然后于明年再决定是否批准这项协议。他说，欧洲议会将采取负责任的行动，最大限度减少对公民的干扰，防止出现英国无协议脱欧的混乱局面。 萨索利在社交媒体发文指，欢迎这项关于未来欧盟和英国关系的协议，协议将成为一种新伙伴关系的基础。不过，由于协议在最后一刻才达成，欧洲议会无法在今年年底之前对协议进行审核。欧洲议会将详细分析协议，明年再决定是否批准。

而英国议会预料今年12月30日对与欧盟达成的贸易协议进行投票。