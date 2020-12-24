迫于北京压力 苹果中国商店大量下架游戏

苹果公司正将数千款游戏应用从其中国平台上下架，此举的背景是中国政府加大对游戏内容的管控力度。

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《华尔街日报》说，据该报见到的一份内部通知，这家iPhone制造商本月提醒中国开发者，又有一批付费游戏应用可能从其应用商店下架。今年早些时候，该公司已下架了数千款游戏应用。

外国软件开发商对苹果公司这一调整表示遗憾，称他们的游戏很难在中国获得批准。四年前，中国政府开始要求游戏必须获得许可才能发布，但在苹果的应用商店中，开发者却可以绕开这一要求。苹果公司没有说过为何存在这个漏洞，也没有说明为什么该公司今年开始堵住这个漏洞。

中央社华盛顿23日综合外电报导，北京当局正在加大力道进行网路监管且加强内容控制及审查，其中包括要求猫途鹰Tripadvisor和其他100多款App从中国的苹果商店下架。

根据追踪全球App业务的Sensor Tower，苹果的中国应用商店2019年有27万2000款游戏。到了2020年，至少删除9万4000款游戏，远远超过2019年下架的2万5000 款。

报导也指出，苹果中国商店的游戏营收成长似乎也已放缓。 据Sensor Tower公司估计，截至今年11月，苹果公司在中国市场的游戏收入成长14%，达到130亿美元，2019年同期则成长了21%。

该消息说，被中国监管单位指违法的APP大多出自中国开发人员的应用程式。苹果本月稍早在一份备忘录中告诉开发商，付费游戏和支援App内购买功能的游戏必须在12月31日之前提交政府许可证明。

咨询公司ChinaInApp执行长毕绍普（Rich Bishop）表示：「据我们所知，实际上只有一小部分游戏能够获得许可。」

他还说，中国与美国及其他国家之间的贸易紧张局势，使外国开发商拿到许可证变得更加困难。

批评人士对于苹果遵守中国部分要求的决定提出质疑，认为这跟苹果执行长库克（Tim Cook）宣称支持言论自由、隐私权和人权的主张背道而驰。