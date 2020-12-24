阿里巴巴在中国受调查 股票暴跌

象征中国数字经济成功的阿里巴巴，因 "涉嫌垄断行为"而被中共政权盯上。中国国家市场监管总局今天12月24日宣布对马云创立的阿里巴巴集团展开调查，导致这个网上交易冠军的股价大跌。

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中国国家市场监管总局今天12月24日宣布对马云创立的阿里巴巴集团展开调查。结果中国电商巨头阿里巴巴的股价今天中午在港交所跌幅超过8%。

对于阿里巴巴被指责的内容，中国当局除了提供一份没有说明的 "排他性协议 "之外，几乎没有提供任何细节。

这家被认为大到不能倒的电商巨头 "承诺将积极配合监管部门的调查"。法新社12月24日报道说，56岁的电子商务巨头马云是中国最著名的商人，在同胞们的眼中，他是 "自立创业 "的象征。他在1999年创立的阿里巴巴是继竞争对手腾讯之后的亚洲最大集团。今天北京宣布对阿里巴巴进行反垄断调查，当局似乎决心要斩断他的翅膀。

去年从阿里巴巴正式退休的前英语老师马云，自入秋以来就一直挫折不断，他从11月初以来就再也没有在公开场合露面，而他作为最大股东的全球在线支付领导者蚂蚁集团的首次募股（IPO）也被极端取消。

习近平政权似乎决心打击像阿里巴巴这样的私人集团的垄断倾向，阿里巴巴的网络销售平台被数以亿计的中国人使用。

法新社引述中关村互联网金融研究院分析师董希淼为彭博社做的观察说 ，显然，当局阻挡马云帝国这种“大到不能倒”的新实体的努力正在升级。

这场惨败将可能使马云失去中国第一富豪的称号，尽管他的资本估值仍高达580亿美元。

在蚂蚁集团公开募股上市的前几天，马云在上海的一个研讨会上曾公开批评本国金融监管机构的所作所为，马云的批评被认为由此得罪了中共政权。马云的这些言论让他受到当局传唤，自此后马云再也没有出现在公开场合。蚂蚁集团原定11月初的公开募股被叫停。这次募股原本预计将创下世界纪录，净收益为344亿美元。