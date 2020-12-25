中国：要按“自身节奏”开展中欧双方投资协定谈判

中国与欧盟是否能在今年年底前达成投资协定的问题最近备受关注。在欧盟官员透露协议即将达成后，法国提出要将新疆人权问题与之挂钩，而拜登阵营也向欧盟施压，要求其暂停与中国的相关协议，而中国方面最新声明表示将按照“自身节奏”开展谈判。

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对于中欧双方是否能于年内完成投资协定谈判的问题，中国商务部周四晚间发表声明称：中欧是当今世界两大重要经济体，达成中欧投资协定不仅有利于深化双边经贸合作，对于全球经济复苏也具有重要意义。中欧投资协定旨在为双边投资提供更多的机会和良好的制度保障。协定的达成需双方共同努力、相向而行。中方致力于推进高水平对外开放，将在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身节奏，开展对外谈判，努力与欧方达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。

法新社评论认为，这似乎意味着中国方面也在排出今年年底前与欧盟达成投资协议的希望。

2013年开始酝酿谈判的中欧投资协议要让欧盟企业在中国获得与中企在欧盟的对等待遇，要求中方应保证尊重欧洲公司的知识产权，禁止强迫性技术转让，并对付给中国上市公司的补贴实行透明度规定等。布鲁塞尔一名高级外交消息人士12月17日透露称，欧盟据据已“原则上”同意与中国达成中欧投资协定，他表示，中国在多个领域做出重大让步已换取欧盟的同意。报道称，上周，他们已将一份126页的草案送各成员国传阅，除了有待解决的措辞问题外，草案已基本完成。

中国外交部发言人汪文斌周二也曾表示，中欧之间的协议将“为世界注入更多稳定性”。

该协议要在今年年底前达成的另一个时间点与德国有关。德国目前是欧洲理事会的轮值主席国，任期六个月，即将任满。 «纽约时报»认为，德国总理默克尔和其他领导人一直在推动于今年年底前达成协议，而这项酝酿了近7年的协议仍是默克尔的一项首要任务，因为它将让戴姆勒(Daimler)和大众(Volkswagen)等公司能更好地控制在华业务。

中国国家主席习近平也直接进行了干预， 与默克尔和法国总统马克龙进行了交谈。据新华社对通话的官方报道，他对法国领导人说，“新形势下，中欧合作的全球性和战略性更加凸显”。指出

«纽约时报»指出，长期以来，中国一直对允许外国企业在中国市场获得更多准入持谨慎态度，但现在似乎急于在美国新政府上任前达成这项协议，因为担心像拜登承诺的那样，它将试图结成针对中国政策和行动的统一战线。对正在谈判的协议的其他批评者估计，北京试图通过更靠近布鲁塞尔，试图使欧盟脱离美国，在拜登上台前几周达成协议。拜登的国家安全未来顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）周二暗示，候任总统对这项协议不满意。希望欧盟可以等一等在做出决定。

另外，该协议在欧洲也遇到阻力，在周三对“世界”的采访中，法国外贸及经济吸引力部长弗朗克·里斯特（Franck Riester）将《巴黎协定》与中国批准了国际劳工组织（ILO）的所有公约联系在一起。关于禁止强迫劳动的内容。据人权组织称，他与维吾尔族的案件有关。维吾尔族是中国西北部的一个穆斯林民族，其中一些人受到强迫劳动。北京拒绝这项指控。

德国媒体报道，欧盟与中国就一项投资协议的磋商在最后阶段陷入停滞，因为中国对核能提出额外要求。欧盟国家对核能问题存在分歧，因为这方面的投资可能使得敏感的基础设施被中国控制。但中国外交部发言人称谈判目前进展顺利，并指出这个消息是假新闻。

«纽约时报 »还指出，，在协议即将完成之际，一群研究中国的欧洲学者写了一封公开信：认为，“从协议签署的那一刻起，欧洲不仅在对未来竞争力至关重要的问题上失去影响力，还将失去从人权到燃煤电厂的未来等基本价值观问题上的影响力。”