习近平主持民主生活会：要求政治局认真学习“习思想”

中共中央政治局12月24-25日召开民主生活会。据中国官媒报道，该会的主题是“认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想”。要求与会者就是否带头贯彻落实“习近平重要指示批示”等，开展“批评和自我批评”。

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据中央社12月25日发自北京的报道，中共中央政治局昨天至今天召开「民主生活会」，由总书记习近平听取政治局委员「相互批评」及「自我批评」。会议称，政治局委员须在「学懂弄通做实」习近平思想上为全党做表率。

习近平并在会中强调，政治局委员必须增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

「民主生活会」是中共党内大小组织，借成员「自我批评」及「相互批评」方式，达到相互检查、监督，并检视成员是否对自己所犯的错误坦白承认，经常被戏称为能让成员「洗澡、出汗」，让成员产生畏惧的党内集会。

在中共党史上，「民主生活会」不时成为党内大小组织内派系发动权力斗争，甚至导致当场定罪、丢官的严重后果。已故中共总书记胡耀邦，就是在1987年1月10至15日召开的党内高干「民主生活会」上被连番攻击，最后黯然辞职下台。

新华社报导，24至25日举行的这场「民主生活会」，与会的25名政治局委员，分别针对政治局工作、个人思想和工作实际、维护党中央集中统一领导、贯彻落实习近平指示批示和党中央决策部署、严格执行「中央八项规定」、为基层减负等事项进行「自我检查、党性分析」，开展「批评（他人）」和「自我批评」。

这场「民主生活会」除了以「会议」名义，要求政治局委员须在「学懂弄通做实」习近平思想上「为全党作出表率」外，还要对「习近平新时代中国特色社会主义思想」（习近平思想）「不断学习，不断实践，不断领悟」，不断提高理论素养、政治素养，使党的创新理论成为「认识世界、改造世界的强大精神武器」。

习近平并在会议总结时说，讲政治必须提高「政治领悟力」。政治局委员是贯彻落实党中央精神的重要组织者和推动者，更应该不断提高政治领悟力，对「国之大者」了然于胸，明确自己的职责定位。

他提到，「政治执行力」是领导干部、特别是高级干部要经常与党中央精神「对表对标」。 「党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做」，坚决维护党中央权威和集中统一领导，做到不掉队、不走偏，不折不扣抓好党中央精神贯彻落实。

他还说，2021年起，各省市县乡领导层将陆续开始集中换届。各级党委要谋划好、组织好换届，层层压实责任，确保风清气正。领导干部特别是高级干部要以身作则，带头遵守换届纪律。