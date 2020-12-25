亲中传媒轰任人惟亲 司法机构称遴选法官有机制防利益冲突 学者忧建制施压损法治

面对建制派和亲中媒体大肆抨击法庭，并成立中心推动「司法改革」，司法机构不点名地响应《大公报》炮轰司法机构「任人唯亲」的指控，强调所有法官及司法人员的任命，均按照《基本法》、相关法例及司法机构的既定程序，由特首根据司法人员推荐委员会的推荐而作出，行之有效，并有法例及机制防止利益冲突。

广告 继续浏览后续

这是司法机构今季第四次发声明回应建制派的抨击，香港大学法律学院首席讲师张达明指出，肆意批评会令公众忧虑法官能否按司法独立的宗旨作出判决。事实上，有法律背景的资深传媒人刘进图日前便在《明报》撰文，批评终审法院裁定《禁蒙面法》合宪合法，是向建制派退让，反映公众已经开始有忧虑。

在亲中传媒和中国官员鼓吹香港司法改革之声不绝于耳之际，被指获中国驻港的中联办「祝福」而选上立法会议员的何君尧前(23日)日宣布，将会成立香港首个「国家安全教育中心」，推动司法改革、国安法及《基本法》第23条的立法工作。何表明，针对司法改革的工作，包括推动设立量刑委员会、废除法官戴假发规定，以及设立针对法官的国情培训学习班。

司法机构由现时至明年中止，正分批进行各级法官及司法人员的公开招聘工作，亲中传媒《大公报》上月引述英文《南华早报》2014年的报道，以《升迁任人唯亲 司法步向「独大」》为题，质疑法官的任命机制，并指曾参与「撑警大游行」的退休裁判官黄汝荣声称，他在2001年的升职面试只有五名推荐委员会委员列席，不符合人数须是「主席连同不少于6名其他委员」的规定。黄又表示，面试委员全是法官，容易被法官操控，造成「马房文化」。

司法机构昨(24日)天发表声明，指因应一些传媒关注法官及司法人员招聘程序，机构重申，所有申请均会提交遴选委员会考虑，该会由终审法院首席法官委任、法官及司法人员组成，按法例详细审视每名应征者履历，强调所有法官及司法人员的任命均按照法律和机制作出，行之有效，并有法例及机制防止利益冲突，包括任何委员如愿意接受委任建议，或披露与被提名的人选有任何紧密关系，便不得参与有关事宜的任何商议。

一向绝少就评论发表回应以保持超然地位的司法机构，9月时曾三度发声明响应亲中媒体和建制派的批评，但无阻北京的中央政府驻港联络办公室和建制派的批评，包括中联办9月21日声称要整顿包括司法界的「三座大山」，《文汇报》和《大公报》则随即刊登司法改革专题报道；到了10月，再发表十多篇要求司法改革的文章。最新的官方要求则来自国务院港澳办副主任张晓明，他在11月中引述终审法院前常任法官烈显伦指，「是时候进行司法改革了」。