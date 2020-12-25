形容2020泰山压顶 习近平年终总结听取政治局成员自我批评

中共中央12月24-25日召开“民主生活会”，”进行自我检查“，“开展批评与自我批评”，不过，这次会议是由总书记习近平“听取"政治局委员“相互批评”及“自我批评”，要求政治局率先学懂习思想。『北京之春』荣誉主编胡平形容这是“我批评，你们自我批评”。

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从会议报道看，习近平一人高高在上，其他”中央政治局的同志逐个发言，按照要求进行对照检查“。检查什么？核心要旨仍然在于是否对习忠诚，是否”带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“，是否做到”两个维护“，两个维护，简略地讲，就是维护”习核心“。

接下来讲习核心所取得的成绩，习近平主持的会议称：以习近平同志为核心的党中央领导全国人民”战胜史所罕见的风险挑战“，包括”新冠疫情突如其来，洪涝灾害多地发生，经济发展备受冲击，外部环境风高浪急“，”在这泰山压顶的危难时刻“，”在这极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌“。

当局以”泰山压顶“形容2020年习近平当局遭遇的挑战是罕见的，至少从某种程度流露出习近平当局在处理包括新冠疫情、香港事件，甚至南方大水等一些重大问题上的失误决策之后面临的危困局面，随后用”辉煌“胜利自况，则被论家认为”过于张狂“，好多事远远没有终结，新冠还在全球肆虐，香港后果正在逐一显现，洪灾几乎每年轮回，经济发展且慢谈慢谈，习近平过早地总结了胜利。

今年中国发生的最重大的事件恐怕是武汉爆发的疫情，以及由此引发的全球大流行，北京早期抗疫应对备受国际社会批评，不透明，隐瞒真相，阻止调查新冠病毒源头，造成生命重大损失，在这个年终的政治局批评与自我批评会议上，习近平本有机会做一个”自我批评“，由于自己当初”亲自指挥“的失误和不及时，给中国的国际形象带来重大创伤，至今疫情全球肆虐，然而习近平认为在他领导下，抗疫取得了辉煌的胜利。

香港，被世人视为东方明珠，为中国改革开放，终于成为世界主要经济体贡献重大，香港人无非要求北京当局兑现当年向国际社会作出的一国两制五十年不变的承诺，早日实现直选。北京步步施压，引发香港反送中，习近平当局变本加厉，强行制定港版『国安法』，现在连中共当年信誓旦旦承诺的香港高度自治，言论自由，司法独立都成了明日黄花，开始一批批抓捕抗议人士。香港变成了今天这个样子，指望习近平”自我批评“显然过于奢侈，但是习当局认为自己在”极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌“，给人的感觉好像是当局的惶恐一度曾经达到极点，故采取极端措施，稳住摇摇欲坠的局势，稳住之后，庆幸胜利，正如其所言”泰山压顶“，所以把它叫做极不寻常的辉煌？

不过，仔细阅读『中共中央政治局召开民主生活会，习近平主持会议并发表重要讲话』，分析人士认为重心在最后面的习近平的三个关于”强调“和三个”指出“，那才是本次”民主生活会“的要旨，习耳提面命，要各个政治局委员政治局常委听他的”批评“。

习近平强调，首先”讲政治必须提高政治判断力“，他要求”中央政治局的同志善于思考涉及党和国家工作大局的根本性“问题，”坚持政治立场不移、政治方向不偏“，要点是立场和政治方向，就是政治上和习近平保持一致的立场，沿着习指引的政治方向前进。其次，”讲政治必须提高政治领悟力“，核心的内容是”始终同党中央保持高度一致“，要”明确自己的职责定位“，前一句其实仍然是要求各位高官始终向习核心看齐，后一句大约暗示各位常委各位委员包括总理在内，”不该说的不要说“，要约束自己，不要言习主席所未言，这里不知道是否包含对李克强总理曾经说中国六亿人月收入不足千元人民币的批评？第三条是”讲政治必须提高政治执行力“；第四条”讲政治必须严以律己“，习近平自掌权以来，十分警惕党内出现山头，害怕有人拉帮结派，所以这一条强调”做到慎独慎初慎微慎友“，而且”要带头廉洁治家“，中共高官的家风问题在习近平治下受到从未有过的高度重视，这与之前被打倒的多数官员被指”家风不正“有重大关系，家风不正，容易搞特权，私下串联，先前有人曾分析习最担心的是红二代们的”家风不正“，家风不正到相当程度的时候，会影响政权的稳定。

然后习近平强调明年开始省市县乡领导班子将陆续开始集中换届，他要求”领导干部正确处理个人和组织的关系，自觉接受和服从组织安排“，明年---2021年，表面上讲是中共建党100周年，其实本应是中共总书记换届前一年，由于习近平废除了国家主席任期制，换届问题已不复存在，他可以无止尽地做下去。但党内斗争不会平息，习近平在这里先发出警告。

习近平最后对各位大员的”对照检查发言作了点评，肯定成绩，提出要求“，他”认为这次中央政治局民主生活会开得很好“。从字面上看，这意味着习近平说什么，各位委员听什么，没有出现所谓的”党内斗争“。哪怕习近平总书记有些”失误“，大家有些不满，一些常委或委员应该在他们所做的”自我批评“中替领袖分担包揽，结果会议”开得很好“，”皆大欢喜“，一致同意”在这泰山压顶的危难时刻“，”在这极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌“。