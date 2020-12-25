恐疫情复燃 北京下令公务人员留京过节 春运成最大挑战

中国首都的教堂在圣诞节那天突然取消群众活动，据称这是由于新冠大流行而采取的必要行动。

面对中国多地出现疫情反弹，北京市接连出现本土疫情的局势，北京市已下令公务人员过节期间留京过节，市民群众“就地过节”。中国政府也下发文件，要求元旦春节期间减少人员流动和聚集，“严防死守”。一年一度牵动数亿人持续40天的“春运”是否受到影响倍受关注。

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中国最近部分城市出现本土病例确诊，尤以东北大都大连最重。官方25日通报，中国新增14例确诊，其中7例来自辽宁省大连，在大连，已连续多日出现本土病例，仅据当局截至22日统计，无症状感染者已超过20人。大连目前已宣布进入“战时状态”，大连金普新区所有公共场所、店铺均已停业，中小学幼儿园停课。当局已要求大连所有居民，如非必要不要离开当地。据报大连已出现有居民房被钉死防止外逃的恐怖场景。

根据中国多家媒体报道，一名朝阳区韩亚办公室职员24日在韩国诊断为无症状感染者，朝阳区已对病例公司所在地广场、公寓实施封控管理，对人员进出进行管控。此前，根据北京疾控中心24日通报，新增2例无症状感染者，分别在顺义区和西城区。

北京市政府发言人徐和建25日称，北京疫情已出现多点散发零星病例状况，疫情防控面临“大考”。北京市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇23日召开会议要求，政府人员和国有企业、事业单位工作人员“带头在京过节”，要倡导“非必要不出京”，做到“非必要不出境”。当局还倡导市民群众“就地过节”，“严格进出京旅游管控”，要求北京单位推行弹性休假，引导人员错峰离返京等等。

北京当局还要求严格落实14+7隔离措施，也就是集中医学观察14天后，对航班或物品检测发现阳性的同航班入境人员，继续实施7天居家或集中医学观察措施，无病例航班入境人员，继续实行7天社区健康监测，倡导无必要不外出。

北京防控办25日则对网络有关北京宣布进入“战时状态”进行“辟谣”，网络流传的信息说：外地进京包括外出返京人员需隔离21天。返京人员除要求21天医学观察期满之外，还需持7日内核酸检测阴性证明。

另外，中共中央办公厅、中国国务院办公厅也于24日下发文件要求元旦春节期间“毫不松懈做好疫情防控工作”，文件称，要减少元旦及春节期间人员流动和聚集，严防死守，确保“不出现规模性输入和反弹”，坚持“人物同防”，做好直接接触进口物品人员的个人防护、日常监测和定期核酸检测，当局还要求强化元旦春节期间的医疗检验、院感控制、疫情处置等等。

鉴于此，有分析认为中国官方可能会在元旦春节期间采取某种程度的人潮限制措施，一年一度牵动数亿人的“春运”或将受到影响。据指2021年春运1月28日开始，3月8日结束。

为什么如此严加管控？从上述通知强调明年是中共成立100周年，也是“十四五”规划开局之年可窥一斑。中共当局不希望出差错影响“大局”，但也引起许多质疑，有网民讽刺：“两个本地案例，把半个北京停了，几个城市案例，再把全国都停了，这算不算过度防控？”