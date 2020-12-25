欧盟下周一将启动英国脱欧贸易协议批准程序

欧盟和英国达成脱欧贸易协议后，欧盟将在下周一启动各国的审议批准程序。欧盟谈判代表巴尼耶向27个成员国代表汇报了协议内容，而英国国会准备在下周三进行审议及投票。

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法新社报道，长达1200多页的英国脱欧贸易协议还须英国及欧盟议会通过才可生效。欧盟成员国必须赶在今年底同意协议，各成员国驻欧盟大使要在下周一前完毕审议。英国国会下周三投票后，欧洲议会预计要到明年初才投票，协议要先获得成员国议会临时批准。

英国2016年6月通过脱离欧盟的公民投票，欧英今年3月展开贸易协议谈判，终于在12月24双方领导人宣布达成协议，避免一周后脱欧过渡期结束走上无协议"硬脱欧"的困境。

法新社布鲁塞尔消息，一位出席欧盟各国驻布鲁塞尔大使会议的欧盟外交官向法新社表示，大使们表现的较为"冷静"，"大家并不为此感到兴奋，毕竟分手不是一个好消息"。

欧洲议会议长萨索里还将于下周一将邀请议会各政治团体及欧盟领导人举行会议。这项脱欧贸易协议将规定欧英贸易、渔业和司法合作等领域的未来关系。在最棘手的进入英国水域渔场问题方面，双方同意未来欧盟在英国水域将减少25%渔获量，有5年半过渡期。 自明年元旦起，英国虽不再是欧盟单一市场及关税同盟的一员，但有了协议后，销往欧盟的货物和服务不会课征关税。

英国首相约翰逊在达成协议后的记者会上说，不论对英国或欧盟而言，这都是双方有史以来规模最大的双边贸易协议，涵盖2019年6680亿英镑贸易额。

欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，这项协议的核心是零关税零配额的公平和自由贸易，且具有公平竞争环境，这将是新一代的自由贸易协定。

不过2021年1月1日起，欧盟将视英国人为"第三国"公民，不再在欧盟境内享有工作、求学、退休的迁徙自由。英国将在边界依程序对欧盟公民进行身份检查，就像对任何非英国护照持有人一样。