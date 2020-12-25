虽然欧洲各国在圣诞假期期间严阵以待新冠疫情，但部份国家确诊数目仍然上升；法新社援引最新数据显示，全欧洲累计确诊已超过2500万例。欧盟民众将自本周日起开始接种新冠疫苗。

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意大利接收的首批9750剂新冠疫苗周五运抵境内。运载该批疫苗的货车由北部边境口岸入境后，在宪兵护送下开往罗马的国家传染病研究所医院，然后向各大区进行分发。未来几周内，每周将有约30万剂疫苗运抵意大利。

按照欧盟统一计划，意大利接种辉瑞与德国BioNtech合研的新冠疫苗，将在星期日展开，医护人员获优先接种。 意大利当局公布单日新增确诊1万9037例，新增459人死亡。意大利为应对新冠疫情，圣诞假日继续禁止娱乐场所及非售卖必需品店舖关门。意大利是全球新冠病毒确诊最多的国家之一，截止到平安夜，累计确诊数目超过2百万例，死亡人数超过7万人，是全欧洲最多死亡病例的国家。

法国卫生部周五晚间通报，法国新增确诊20.262例，这也是连续第二天新增2万个病例以上；周五新增医院死亡159例。法国首批疫苗接种者将是巴黎以东的塞弗昂老人院的人员。

西班牙多个大区的确诊病例也在持续升高，其中巴利阿里大区14天内每10万居民有462.8个病例，较一周前增加了40%。

英国单日新冠病毒确诊稍有下降，由平均每天过3万9000例减少至3万2725例。不过在英国发现的传播力更强的变种新冠病毒在其他地方陆继出现，包括爱尔兰及日本。